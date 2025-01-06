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«Мы не банановая республика!» - министр экономики требует уволить шефа airBaltic 1

Политика
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
«Мы не банановая республика!» - министр экономики требует уволить шефа airBaltic

Один из лидеров Союза зеленых и крестьян уверяет, что Мартин Гаусс потерял доверие не только данной политической силы, но и латвийского общества.

Как уже сообщалось, сегодня на первом в этом году заседании коалиционного совета будет рассмотрена не только ситуация в самой национальной авиакомпании, но и - по инициативе Союза зеленых и крестьян, - вопрос о снятии правления airBaltic и его председателя Мартина Гаусса.

Перед заседанием коалиции министр экономики Виктор Валайнис (Союзе зеленых и крестьян) в прямом эфире ТВ-3 заявил, что господин Гаусс полностью утратил доверие "зеленых крестьян" и он должен быть снят с должности.

"Думаю, с учетом такой конкурентоспособной зарплаты (Гаусс получает 68 тысяч евро "чистыми" в месяц! - bb.lv) не будет проблем найти нового руководителя авиакомпании, который сможет вывести airBaltic на биржу и улучшить работу авиакомпании", - уверен В. Валайнис.

Он отметил, что Гаусс не смог выполнить свои обещания - airBaltic должна была выйти на биржу еще осенью прошлого года, хотя бы нужно было сделать первичное публичное предложения акционерам. Однако этого не сделано не было. Переговоры со стратегическим инвестором тоже еще пока не увенчались успехом, а последней каплей для "зеленых крестьян" стало заявление Гаусса об отмене более 4600 рейсов в летний сезон!

"Сегодня мы обсудим ситуацию на коалиционном совете. Если министр сообщений будет уверять нас, что Гаусс - хороший руководитель и должен продолжить работу на этом посту, то - пожалуйста, но только в этом случае на поддержку "зеленых крестьян" тех или иных решений по airBaltic в правительстве и в Сейме министерство сообщений пусть больше не рассчитывает", - предупредил министр экономики.

Говоря о Гауссе, глава минэкономики подчеркнул, что "мы - не банановая республика! Мы не должны слушать харизматичные речи Гаусса и просто верить ему на слово".

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • 6-го января

    правильно - Мы страна супермаркетов, страна - рыночек

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