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Еще пару выходных надо! Желание Силини наградить авторов мультика «Поток» подняли на смех 1

Политика
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
Еще пару выходных надо! Желание Силини наградить авторов мультика «Поток» подняли на смех
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня выразила свой восторг и желание наградить авторов латвийского мультфильма «Поток», который в минувшее воскресенье получил «Золотой глобус». Слова Силини оценили не все.

«Мы единогласны с партнерами по коалиции, что команда фильма «Поток» заслуживает правительственной награды, в том числе финансовой. Ждём от министерства культуры предложения в правительстве. Пусть и дальше яркий успех и поток текут так же быстро!», - написала Силиня в своем микроблоге «Х».

Отметим, что большинство пользователей в комментариях не оценили порыв премьера.

«Вы задушили латвийскую киноиндустрию самым низким финансированием за всю историю, везде и в любое время. Знаете, за что эти награды? 50% за сам фильм, а остальные 50% потому что весь мир в а*уе и уважении, так как эти ребята с домашним софтом, без денег, создали это в таких условиях», - написал специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

«Еще каких-нибудь два выходных обязательно нужно», - иронизирует профессор Сандра Вейнберга.

«У онкологических больных в Латвии катастрофически не хватает денег на лекарства, повсюду еще тысячи нерешенных проблем, хаос и беспорядок, а руководство гордится чужими успехами, распоряжаясь, к тому же, чужими деньгами», - недоумевает Ритвар Джеселетс.

Как сообщалось, в воскресенье на церемонии вручения наград «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз (США) латвийский режиссер Гинт Зилбалодис был удостоен награды за лучший анимационный фильм за свою картину «Поток» (Straume / Flow).

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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    7-го января

    Бгг... Как только в Америке (мульт)фильм поднял приз, то сразу он стал вдруг достойным правительственной награды. Ну, а то, что это реально трогательное произведение - Силине до этого как-то было побоку... Главное - Америка...

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