Латвия с союзниками активизировала охоту за российскими морскими судами

Объединённые силы быстрого реагирования (JEF) активировали систему реагирования для мониторинга российского "теневого флота" и угроз подводной инфраструктуре, сообщило в понедельник правительство Великобритании.

JEF возглавляет Великобритании. В группировку входят Латвия и ряд других стран.

Эти силы высокой готовности предназначены для оперативного реагирования на кризисы в Северной Европе и Арктическом регионе. Коалиция была создана в 2015 году по инициативе Великобритании.

В заявлении JEF выражена обеспокоенность повреждениями электрического кабеля "EstLink 2", соединяющего Эстонию и Финляндию.

В рамках операции "Nordic Warden" ("Северный надзиратель"), начатой на прошлой неделе, используется искусственный интеллект для анализа данных из различных источников, включая автоматическую идентификационную систему, которую суда используют для передачи своего местоположения.

Система оценивает риски, связанные с каждым судном, входящим в зоны интересов.

В системе уже зарегистрированы определённые суда, идентифицированные как часть российского "теневого флота". Эти суда будут более тщательно отслеживаться, если они приблизятся к ключевым зонам интересов Латвии и других стран, входящих в JEF.

При обнаружении потенциальной угрозы система начнет в реальном времени мониторинг подозрительного судна и передаст предупреждение странам JEF и союзникам по НАТО.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что для укрепления безопасности в Балтийском море Латвия вместе с другими странами JEF под руководством Великобритании будет использовать новые решения на базе искусственного интеллекта для мониторинга российской "теневой флоты", что позволит усилить защиту критически важной инфраструктуры.