Baltijas balss logotype

Латвия с союзниками активизировала охоту за российскими морскими судами 1

Политика
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
Латвия с союзниками активизировала охоту за российскими морскими судами

Объединённые силы быстрого реагирования (JEF) активировали систему реагирования для мониторинга российского "теневого флота" и угроз подводной инфраструктуре, сообщило в понедельник правительство Великобритании.

JEF возглавляет Великобритании. В группировку входят Латвия и ряд других стран.

Эти силы высокой готовности предназначены для оперативного реагирования на кризисы в Северной Европе и Арктическом регионе. Коалиция была создана в 2015 году по инициативе Великобритании.

В заявлении JEF выражена обеспокоенность повреждениями электрического кабеля "EstLink 2", соединяющего Эстонию и Финляндию.

В рамках операции "Nordic Warden" ("Северный надзиратель"), начатой на прошлой неделе, используется искусственный интеллект для анализа данных из различных источников, включая автоматическую идентификационную систему, которую суда используют для передачи своего местоположения.

Система оценивает риски, связанные с каждым судном, входящим в зоны интересов.

В системе уже зарегистрированы определённые суда, идентифицированные как часть российского "теневого флота". Эти суда будут более тщательно отслеживаться, если они приблизятся к ключевым зонам интересов Латвии и других стран, входящих в JEF.

При обнаружении потенциальной угрозы система начнет в реальном времени мониторинг подозрительного судна и передаст предупреждение странам JEF и союзникам по НАТО.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что для укрепления безопасности в Балтийском море Латвия вместе с другими странами JEF под руководством Великобритании будет использовать новые решения на базе искусственного интеллекта для мониторинга российской "теневой флоты", что позволит усилить защиту критически важной инфраструктуры.

#латвия-россия #вмф
1
16

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    7-го января

    Прикол, следят за российскими судами, а кабеля рвут китайские и других стран.

    23
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео