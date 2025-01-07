Правительство обещает снизить цены на продукты питания. Получится ли?

Правительство во вторник отложило рассмотрение законопроекта о содействии равной конкуренции в розничной торговле продовольственными товарами, обязавшись за неделю усовершенствовать предложение.

Министерство экономики разработало поправки к закону о запрете на практику недобросовестной торговли (ЗПНТ). Цель законопроекта - содействие практике честной торговли и обеспечение равной конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами.

Кроме того, цель поправок - уравновесить сотрудничество в случаях, когда покупатель сельскохозяйственных и продовольственных товаров, более экономически мощный, использует это положение нечестно, тем самым нанося вред поставщику.

Министр экономики Виктор Валайнис на заседании правительства предложил вернуться к этому вопросу через неделю, отметив, что в законопроекте следует дополнить аннотацию, подробно объяснив, что означает сравнение равноценных продуктов. Кроме того, как отметил Валайнис, следует обсудить и вопрос о порогах - на которые из них поправки распространяются, на которые - не распространяются.

Он добавил, что будет предложено дополнительное разъяснение о штрафах, механизме их введения.

На пресс-конференции после заседания правительства Валайнис рассказал, что необходимо улучшить имеющиеся в законопроекте редакции, так как "нужна уверенность, что принятые нормы нельзя оспорить", а также подготовить подробные ответы на все возможные вопросы.

Кроме того, Валайнис подчеркнул, что необходимо пересмотреть распространение регулирования на небольшие магазины, поскольку в мелких региональных магазинах запланированное регулирование "могло бы сработать со знаком минус и не способствовать снижению цен на продукты питания".

Кабинет министров видит, что следует поддержать продвижение законопроекта в Сейм, заявила на пресс-конференции премьер Эвика Силиня, добавив, что Минэкономики еще немного улучшит законопроект после дискуссии во вторник.

Она отметила, что такого решения ожидает ряд организаций.

Законопроект предусматривает дополнить перечень примеров практики недобросовестной торговли пунктом об обеспечением равного отношения, недискриминации со стороны покупателя.

Кроме того, предполагается уточнить уже существующий пункт о недопущении односторонних поправок к договорам, а также пересмотреть ответственность за реализацию нарушений закона.

Перечень примеров практики недобросовестной торговли дополнен предложениями Министерства земледелия по введению определения прогноза поставок сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также запрета на применение односторонних санкций.

Предполагается также исключить право розничного торговца сельскохозяйственными и продовольственными товарами договариваться с производителем или кооперативным товариществом производителей о более длительных сроках расчетов за свежие овощи и ягоды, поставляемые не менее трех раз за одну календарную неделю, - продолжительностью более 20 дней после их поставки.

За несоблюдение установленных ЗПНТ требований в дальнейшем Совет по конкуренции будет вправе применить штраф к покупателю и розничному торговцу непродовольственными товарами в размере до 4% от его нетто-оборота за последний отчетный год, но не менее 700 евро.

На заседании правительства представитель Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Бенно Бутулис возразил против увеличения штрафов - нового требования, предусматривающего, что в равных и сопоставимых сделках впредь соблюдаются одинаковые правила, среди прочего и о наценке. По мнению ассоциации, это приведет к результату, противоположному задуманному.

"Это регулирование неясно, в результате чего за практически неясное регулирование будут предусмотрены значительные, миллионные штрафы, которые приведут к осторожности на рынке и к обратному эффекту", - сказал Бутулис.

Представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Кришс Звирбулис на заседании призвал пересмотреть размер штрафа.

Председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства и представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) Янис Гайгалс призвал поддержать подготовленные Минэкономики поправки, отметив, что дискуссии продолжатся в Сейме и что эти поправки уже являются компромиссным вариантом.

Председатель правления СССО Гунтис Гутманис добавил, что наказание и так предусмотрено за практику нечестной торговли. Он отметил, что главный спорный вопрос - наценка - и призвал вовлеченные стороны обнародовать наценки.

Эксперт по сельскохозяйственной политике и член правления общества "Крестьянский Сейм" Мартиньш Тронс также заявил, что общество поддерживает эти поправки, призвав Кабинет министров передать их дальше для дискуссий в Сейме.

Поддержку законопроекту выразил и председатель правления Центрального союза молочников Латвии Янис Шолкс.

В свою очередь, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис на заседании правительства отметил, что не рассмотрены последствия штрафов и что штрафы не способствуют сотрудничеству.

По итогам дискуссий представителей отрасли рассмотрение вопроса отложено на неделю.