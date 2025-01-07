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В прошлом году Латвия поставила Украине вооружения на 110 млн евро 3

Политика
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
В прошлом году Латвия поставила Украине вооружения на 110 млн евро
ФОТО: LETA

Двойной удар: военная помощь Латвии должна не только укрепить войска Украины, но и поддержать латвийский военно-промышленный комплекс.

В наступившем году военная поддержка Латвии Украине будет сосредоточена на новых закупках у латвийской промышленности, участии в международных коалициях дронов и других инициативах, обучении украинских военных и оказании поддержки двойного назначения другими министерствами, сообщили в Министерстве обороны Латвии (МО).

Министерство считает, что такой подход укрепит латвийскую военную промышленность и ускорит поставки для Вооружённых сил Украины, обеспечивая максимально быстрый эффект на поле боя.

Во вторник на закрытой части заседания правительства был рассмотрен информационный отчёт "О военной поддержке Украине". Документ засекречен.

Однако МО сообщает, что в прошлом году Латвия предоставила Украине военную поддержку, превышающую 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Несложно подсчитать, что это составляет что-то около 110 млн евро. Или по 500 с лишним евро в пересчете на каждого латвийца, включая детей, пенсионеров и безработных.

Засекреченный отчёт не только детализирует объём оказанной в прошлом году помощи, но и предлагает меры для обеспечения аналогичного уровня военной поддержки Украине в 2025 и 2026 годах.

Министр обороны Андрис Спрудс напомнил, что защитники Украины самоотверженно сражаются против российских захватчиков уже почти три года.

"Военная и гуманитарная поддержка Украины со стороны Латвии и стран-союзников не должна снижаться, поэтому мы обязуемся продолжать поддерживать Украину до победы," — заявил министр.

#война в украине
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Комментарии (3)

  • SS
    Skad Skad
    7-го января

    Моему ребенку 10 лет, пришлось в декабре платить 50 евро за лора, так как квоты закончились. Так вот куда деньги и надетей ушли

    45
    0
  • Д
    Дед
    7-го января

    Эти сволочи отобрали 1/12 часть доходов каждого латвийца, потому что при пересчете , даже средней зарплаты, каждого человека на членов его семьи, вряд ли получится 500 евросов, включая стариков и детей. Разве у нас кто то спросил, что у нас украдут деньги? Это демократия? Тогда СССР был самым гуманным строем !

    41
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    7-го января

    И 110 тысяч пенсионеров поставили буквой ЗЮ.

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    0

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