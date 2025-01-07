Выборы-2025: Кто станет следующим мэром Риги?

Ровно через месяц начнется официальная предвыборная кампания по выборам в самоуправления. Сами же выборы, напомним, пройдут 7-го июня. Понятно, что главная битва будет за Ригу и, предвидя это, отдельные политики развернули бурную активность еще минувшим летом. Известный политолог Юргис Лиепниекс убежден: "активничают" те политики, которые реально хотят взять власть в столице - в первую очередь, по мнению политолога, это можно сказать про Айнара Шлесерса. Лиепниекс на своем youtube-канале уже предсказал Шлесерсу победу на грядущих выборах в Рижскую думу.

"Я думаю, что Вилнис Кирсис больше не будет мэром Риги. А кто же будет? Конечно, самая большая интрига после выборов будет в том, хватит ли Шлесерсу голосов для того, чтобы стать мэром. Полагаю, что все-таки в итоге Шлесерса изберут мэром, его можно считать фаворитом этих выборов, - прогнозирует Юргис Лиепниекс. - И возможная победа Шлесерса - это хорошая новость. Пора уже всех стряхнуть... Его (Шлесерса - прим.ред.) самое большое преимущество в том, что в нынешней предвыборной кампании у него, единственного, горят глаза и он хочет.

Ты ничего ее можешь достичь, если ты не мотивирован, если тебе этого в действительности не надо. А Шлесерсу - надо, он хочет и он - борется.

А Кирсис борется? Есть у него энергия, чтобы противопоставить ее энергии Шлесерса? Нет! Совсем нет. Вот он придумал такой популистский ход - пограничники, медики "скорой" и пожарные смогут ездить бесплатно на общественном транспорте. Звучит хорошо, не правда ли? Но даже эту простую вещь Кирсис не смог до конца продумать... И оказалось, что они смогут ездить на общественном транспорте даром только по служебной надобности - в форме и с предъявлением удостоверения. То есть Кирсис совершенно некомпетентен, не может собраться даже перед выборами!"

Отметим, что Шлесерс и по опросам общественного мнения пока является самым популярным кандидатом на пост мэра Риги.

Игорь ВИКТОРОВ.