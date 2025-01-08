Итак, завтра состоится первое в этом году пленарное заседание Сейма. В центре внимания будут поправки в Закон об обороте алкогольных напитков. Инициированные минздравом первоначальные поправки депутаты доработали, дополнили и в итоге завтра парламент наверняка поддержит введение жестких ограничений на розничную торговлю спиртным. Слуги народа надеются, что таким образом удастся сократить потребление алкоголя на душу населения и Латвия больше не будет по этому показателю занимать первое место в Евросоюзе!

Отметим, что на этапе обсуждения поправок предлагались и еще более жесткие ограничения - например, было подано предложение стеллажи с алкоголем в магазинах вообще занавешивать и выдавать алкоголь, как сигареты, по требованию. Также предлагалось разрешить продажу алкоголя лишь с 21-летнего возраста. Но эти предложения или не были поддержаны, или вообще отозваны.

Что же в итоге предлагается принять в третьем (окончательном) чтении? По рабочим дням алкоголь будут отпускать с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям - с 10.00 до 18.00! Если же вы захотите заказать алкоголь "удаленно", с доставкой на дом, то, дабы исключить импульсивную покупку алкоголя, спиртное клиенту можно будет доставить не раньше, чем через 6 часов после получения заказа.

При этом и при заказе алкоголя удаленно - через апликацию в мобильном смартфоне или иначе, - будут действовать те же временные ограничения, что при приобретении водочки или пива в магазине. С учетом же шестичасового интервала получается, что если вы хотите заказать вино "на дом" в воскресенье, то вам нужно успеть позвонить в 10.00 и тогда у вас есть шанс в 16.00 получить вожделенную бутылку. Интересно, можно ли будет заказать водку или вино накануне вечером — то есть до 20.00 с тем, чтобы его привезли утром, ведь формально 6 часов и даже больше уже пройдет!

Также законопроект запрещает рекламу любого алкоголя, в том числе и рекламу в самом месте торговли спиртными напитками! Нельзя будет проводить акции по приобретению спиртного со скидкой, будут запрещены маркетинговые приемы из серии — две бутылки водки по цене одной, вводится запрет и на угощение спиртным клиентов, к примеру, салонов красоты, парикмахерских или магазинов мебели или электротоваров.

Впредь алкогольные напитки нельзя будет подавать тем, кто играет за столом в азартные игры - в казино или в салонах игровых автоматов. Нет, игроманы выпить смогут, но не за столом с фишками или картами, и не возле «однорукого Джо», а рядом — за стойкой бара. Насколько можно понять, все-таки на ночные клубы и бары временные ограничения на торговлю спиртным распространяться не будут — если алкоголь будет продаваться на разлив.