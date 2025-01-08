«Если Трампу нужна Гренландия, он поймет, что Путину нужны страны Балтии» - латвийские эксперты бьют тревогу

«Я думаю, что это скорее тактика торга, направленная на получение каких-то выгод. Что касается Панамского канала, то для американских кораблей определенно будут снижены сборы за проход через Панамский канал. То же самое и с Канадой, где он также рассматривает такие отношения с торговым дефицитом. Гренландия - он не первый представитель США, который считает, что здесь должно быть больше влияния, потому что Гренландия - самый большой остров в мире, который расположен между Северной Америкой и Евразией», - говорит эксперт по международным делам Марис Анджанс.

В свою очередь, по оценке обозревателя политических событий Юргиса Лиепниекса, заявления Трампа крайне опасны, что также представляет угрозу независимости Латвии.

«Такими заявлениями Трамп демонстрирует абсолютное неуважение к национальным границам, национальному суверенитету. Это против всей архитектуры безопасности, существующей в мире со времен Второй мировой войны и основанной на международно-правовых нормах и того факта, что национальные границы нерушимы, непроницаемы и священны. Если Трампу нужна Гренландия для безопасности Америки, он, конечно, очень хорошо поймет, что Путину нужны страны Балтии для безопасности России. И чрезвычайно легко представить себе здесь какие-то новые «пакты Молотова-Риббентропа». Я беру Гренландию, вы берёте страны Балтии, и, как говорится, живём дружно», — говорит Лиепниекс.

По мнению экспертов, мировые лидеры пытаются сделать вид, что не слышали заявлений Трампа, и надеются, что это недоразумение, поскольку пока не придумали, как на них аргументированно реагировать. Напомним, ранее о словах Трампа в отношении Канады и Гренландии высказались президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.