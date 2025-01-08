Baltijas balss logotype

«Если Трампу нужна Гренландия, он поймет, что Путину нужны страны Балтии» - латвийские эксперты бьют тревогу 3

Политика
Дата публикации: 08.01.2025
TV3
«Если Трампу нужна Гренландия, он поймет, что Путину нужны страны Балтии» - латвийские эксперты бьют тревогу

К империалистической риторике Трампа следует относиться серьезно, считают латвийские эксперты, указывая, что это может отразиться и на безопасности Латвии, передает TV3.

«Я думаю, что это скорее тактика торга, направленная на получение каких-то выгод. Что касается Панамского канала, то для американских кораблей определенно будут снижены сборы за проход через Панамский канал. То же самое и с Канадой, где он также рассматривает такие отношения с торговым дефицитом. Гренландия - он не первый представитель США, который считает, что здесь должно быть больше влияния, потому что Гренландия - самый большой остров в мире, который расположен между Северной Америкой и Евразией», - говорит эксперт по международным делам Марис Анджанс.

В свою очередь, по оценке обозревателя политических событий Юргиса Лиепниекса, заявления Трампа крайне опасны, что также представляет угрозу независимости Латвии.

«Такими заявлениями Трамп демонстрирует абсолютное неуважение к национальным границам, национальному суверенитету. Это против всей архитектуры безопасности, существующей в мире со времен Второй мировой войны и основанной на международно-правовых нормах и того факта, что национальные границы нерушимы, непроницаемы и священны. Если Трампу нужна Гренландия для безопасности Америки, он, конечно, очень хорошо поймет, что Путину нужны страны Балтии для безопасности России. И чрезвычайно легко представить себе здесь какие-то новые «пакты Молотова-Риббентропа». Я беру Гренландию, вы берёте страны Балтии, и, как говорится, живём дружно», — говорит Лиепниекс.

По мнению экспертов, мировые лидеры пытаются сделать вид, что не слышали заявлений Трампа, и надеются, что это недоразумение, поскольку пока не придумали, как на них аргументированно реагировать. Напомним, ранее о словах Трампа в отношении Канады и Гренландии высказались президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.

#мнения #дональд трамп
27
1

Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    9-го января

    Да уж Путин мечтает , получить Латвию и кормить дебилиов, зачем ему Латвия?

    16
    3
  • ЕА
    Евгений Агапий
    9-го января

    Думаю, что депутатам пора уже выдавать памперсы. Ну и ланге тоже - в ее возрасте - это незаменимый атрибут с её недержанием. Заодно и будет готова к глобальным изменениям.

    23
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    9-го января

    MAKE AMERICA GREAT AGAIN, tovarisch TRAMP !!!!

    9
    6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео