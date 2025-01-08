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Путин шокировал латвийского аналитика: «Меня удивила одна вещь, которую я увидел на заднем плане…» 1

Политика
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
Путин шокировал латвийского аналитика: «Меня удивила одна вещь, которую я увидел на заднем плане…»

«Простите меня, публика, но у меня нет сил слушать Путина три часа! Нет, я не слушал его речь [перед праздниками] на этот раз, но посмотрел пару тезисов, которые он там рассказал. По сути, ничего особенно важного там не было сказано. Путин стал грустнее, и, как он сам признался, меньше улыбается и меньше смеется», - рассказал в эфире TV24 полковник запаса НВС, депутат 14 Сейма (беспартийный) Игорь Раев.

«То, что он сделал, наверное, не делает его особенно счастливым...» — продолжил Раев о выступлении Путина. «Но меня удивила одна вещь, которую я увидел на заднем плане», — сказал аналитик.

«Почему удивила? Потому что я впервые увидел карту так называемой новой России...» - сказал он, отметив конкретный участок на карте территории Украины, которая включена в территорию Российской Федерации. «Это четыре региона Украины и Крым», - более подробно пояснил Раев.

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Как известно, 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России на Украину, российское правительство также объявило об аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Ранее в 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым. По словам Раева, 19 декабря 2024 года во время выступления Путина российскому народу была показана так называемая карта новой России, которая уже включает в себя эти 4 региона и Крым.

"Впервые я увидел карту, где эти территории были включены в состав России, потому что на всех картах они всегда отображались разным цветом, каким-то образом подсвечивались и так далее... И впервые раз мы видим, что Россия показала эти территории, как территорию России. Этот случай меня удивил», - признался полковник запаса НВС.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    8-го января

    И война закончится, когда под этим подпишутся все.

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