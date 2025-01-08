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Ринкевич и Силиня отреагировали на слова Трампа о присоединении к США Канады и Гренландии 4

Политика
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
Ринкевич и Силиня отреагировали на слова Трампа о присоединении к США Канады и Гренландии

Президент государства Эдгар Ринкевич надеется, что заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа об аннексии Канады и захвате Гренландии были риторикой.

Об этом президент рассказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Ранее, Трамп заявил, что может использовать военную силу для захвата Панамского канала и Гренландии, а также «экономическую силу» для аннексии Канады.

Комментируя слова Трампа, президент Ринкевич подчеркнул, что Латвия уважает территориальную неделимость каждого союзника. По его словам, было бы хорошо, если бы такие вопросы решались, основываясь на международном праве и принятых норм.

Ринкевич надеется, что это было скорее риторическое заявление.

В свою очередь, Силиня заявила, что следует различать две вещи - заявления и какие-то действия. Премьер-министр подчеркнула, что важно сохранять мир, поэтому сначала необходимо понять, последуют ли за этими заявлениями какие-либо действия. По ее словам, пока еще не прошла инаугурация Трампа, которая состоится 20 января, а то, что сказал Трамп, на данный момент остается лишь заявлениями.

#эдгар ринкевич #дональд трамп #эвика силиня
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Комментарии (4)

  • А
    Андрей
    9-го января

    Редакция - дайте прямую ссылку на источник высказываний!

    0
    1
  • А
    Андрей
    9-го января

    "По его словам, было бы хорошо, если бы такие вопросы решались, основываясь на международном праве и принятых норм.

    Ринкевич надеется, что это было скорее риторическое заявление."

    "было бы хорошо"! это перевод с английского "nice to have". Т.е. это наилучшая опция, а не требование. Т.е. президент уже не против аннексии даже вооруженным путём!

    В то время как Крым и территория Украины - по какой-то причине должны оставаться в границах 1991 года?! Либо "это другое", либо у Ринкевича уже какая-то стадия шизофрении, целостность логического аппарата мозга нарушена.

    Вызывайте медиков!

    11
    1
  • VS
    Vad Sorry
    9-го января

    Они как я сидят в интернете и комментируют , вместо того чтобы заняться экономикой Латвии, ладно я зарплату как президент ни получаю какая им разница что Трамп сказал? Или нам? Когда они займутся своей страной?

    20
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    9-го января

    Готовьте ваши рты и задницы.... :-)))))))

    21
    2

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