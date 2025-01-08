Ринкевич и Силиня отреагировали на слова Трампа о присоединении к США Канады и Гренландии

Президент государства Эдгар Ринкевич надеется, что заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа об аннексии Канады и захвате Гренландии были риторикой.

Об этом президент рассказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Ранее, Трамп заявил, что может использовать военную силу для захвата Панамского канала и Гренландии, а также «экономическую силу» для аннексии Канады.

Комментируя слова Трампа, президент Ринкевич подчеркнул, что Латвия уважает территориальную неделимость каждого союзника. По его словам, было бы хорошо, если бы такие вопросы решались, основываясь на международном праве и принятых норм.

Ринкевич надеется, что это было скорее риторическое заявление.

В свою очередь, Силиня заявила, что следует различать две вещи - заявления и какие-то действия. Премьер-министр подчеркнула, что важно сохранять мир, поэтому сначала необходимо понять, последуют ли за этими заявлениями какие-либо действия. По ее словам, пока еще не прошла инаугурация Трампа, которая состоится 20 января, а то, что сказал Трамп, на данный момент остается лишь заявлениями.