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Цены не слушаются правительства ЛР: госрегулирование напоролось на рыночные механизмы 1

Политика
Дата публикации: 09.01.2025
BB.LV
Цены не слушаются правительства ЛР: госрегулирование напоролось на рыночные механизмы
ФОТО: LETA

Власти пока не похоронили идею снизить стоимость продуктов питания, но дело идет туго. На последнем заседании латвийского правительства было решено отложить рассмотрение вопроса на неделю.

Грозят штрафами

Снижать цены будут с помощью разработанных Министерством экономики поправок к закону о запрете на практику недобросовестной торговли. Автор идеи министр экономики Виктор Валайнис обещает в течение недели дополнить аннотацию к законопроекту, подробно объяснив, что означает сравнение цен на продукты, а также уточнить список продуктов питания, на которые может быть установлен потолок цен. Будет также уточнено положение о штрафах для нарушителей и механизме их введения.

Пока же предусмотрено, что за несоблюдение установленных требований Совет по конкуренции будет вправе применить штраф к розничному торговцу в размере до 4% от его нетто–оборота за последний отчетный год, но не менее 700 евро.

Улучшить и углубить

На пресс–конференции после заседания правительства Валайнис заявил, что необходимо улучшить имеющиеся в законопроекте редакции, так как "нужна уверенность, что принятые нормы нельзя оспорить", а также подготовить подробные ответы на все возможные вопросы.

Кроме того, Валайнис подчеркнул, что необходимо пересмотреть распространение регулирования на небольшие магазины, поскольку в малых региональных магазинах запланированное регулирование "могло бы сработать со знаком минус и не способствовать снижению цен на продукты питания".

Но в целом, как заявила на пресс–конференции премьер Эвика Силиня, Кабинет министров склоняется к тому, что следует поддержать продвижение законопроекта в Сейм.

Закон уже есть

Ну а что говорят на все это продавцы? Они, конечно, недовольны.

Так, по мнению Латвийской ассоциации торговцев продовольствием, принятие поправок приведет к результату, противоположному задуманному. "Это регулирование неясно, в результате чего за практически неясное регулирование будут предусмотрены значительные — миллионные штрафы, которые приведут к осторожности на рынке и к обратному эффекту", — заявила ассоциация. Латвийская торгово–промышленная палата, в свою очередь, считает, что размеры штрафов слишком велики.

Другие предприниматели указывают, что наказание и так уже предусмотрено действующим законодательством за практику нечестной торговли.

Во всех трех странах

Пока политики спорят с бизнесменами о том, как снижать цены, сами цены вниз идти не собираются. Причем ситуация похожа во всех трех странах Балтии.

Сейчас рост цен на продукты сильнее всего ощущают в Эстонии. В этой стране 61% опрошенных недавно заявили в ходе опроса, что в последнее время были вынуждены сократить свои покупки, тогда как в Латвии таких оказалось 58%, а в Литве — 51%.

Как отмечают эксперты, хотя объемы продаж продуктов питания сократились во всех странах Балтии после резкого роста цен, начавшегося в 2022 году, значительных изменений в распределении продуктовых корзин не произошло. Впрочем, согласно данным Eurostat, в последнее время в Эстонии и Латвии снизились покупки мясных и рыбных продуктов.

#цены на продовольствие
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го января

    Ой, опять не получилось отдать приказ и все исполнили. Вот, кто голосует за этих недоумков?

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