Экс-глава Роскосмоса Рогозин написал хамский стих о латышах; в нацблоке активно разбирают

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал издевательский стих о Латвии, чем поспешил поделиться депутат Сейма от нацблока Эдвин Шноре.
«Что за вонь от латышей?
Как от лука и опарышей.
Не задался прошлый год
Не пускает Путин шпрот
И теперь у латышей
Рот забитый до ушей
От своих латышских шпрот
Латышей шпротами рвет.», - написал Рогозин.
Данным «творением» поделился в социальных сетях депутат Шноре.
«Пушкин», - лаконично прокомментировал стих депутат Сейма.
К обсуждению довольно быстро подключилась профильная специалистка - поэтесса из мира «дерусификации» и коллега Шноре по нацблоку Лиана Ланга.
«Нет, потому что это непрофессионально - количество слогов хромает, отсюда и ритм с фальшивыми рифмами», - написала она.
Nav, jo šis ir neprofesionāli - klibo zilbju skaits, līdz ar to ritms ar feikām atskaņām.— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) January 9, 2025
Более того, Ланга сподобилась дать свой поэтический ответ:
Kas tur atkal smird ka sīpols?
Ienācis ir urla čībās!
Kā lai viņu dabū ārā?
Atgādini, lai brauc mājās!
(Что там снова пахнет луком?
Это гопник зашел в тапках
Как его убрать отсюда?
Напомни, чтобы ехал он до дома! – ред.)
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