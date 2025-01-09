Экс-глава Роскосмоса Рогозин написал хамский стих о латышах; в нацблоке активно разбирают

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал издевательский стих о Латвии, чем поспешил поделиться депутат Сейма от нацблока Эдвин Шноре.

«Что за вонь от латышей?

Как от лука и опарышей.

Не задался прошлый год

Не пускает Путин шпрот

И теперь у латышей

Рот забитый до ушей

От своих латышских шпрот

Латышей шпротами рвет.», - написал Рогозин.

Данным «творением» поделился в социальных сетях депутат Шноре.

«Пушкин», - лаконично прокомментировал стих депутат Сейма.

К обсуждению довольно быстро подключилась профильная специалистка - поэтесса из мира «дерусификации» и коллега Шноре по нацблоку Лиана Ланга.

«Нет, потому что это непрофессионально - количество слогов хромает, отсюда и ритм с фальшивыми рифмами», - написала она.

Nav, jo šis ir neprofesionāli - klibo zilbju skaits, līdz ar to ritms ar feikām atskaņām. — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) January 9, 2025

Более того, Ланга сподобилась дать свой поэтический ответ:

Kas tur atkal smird ka sīpols?

Ienācis ir urla čībās!

Kā lai viņu dabū ārā?

Atgādini, lai brauc mājās!

(Что там снова пахнет луком?

Это гопник зашел в тапках

Как его убрать отсюда?

Напомни, чтобы ехал он до дома! – ред.)