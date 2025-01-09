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Экс-глава Роскосмоса Рогозин написал хамский стих о латышах; в нацблоке активно разбирают 2

Политика
Дата публикации: 09.01.2025
BB.LV
Экс-глава Роскосмоса Рогозин написал хамский стих о латышах; в нацблоке активно разбирают

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал издевательский стих о Латвии, чем поспешил поделиться депутат Сейма от нацблока Эдвин Шноре.

«Что за вонь от латышей?

Как от лука и опарышей.

Не задался прошлый год

Не пускает Путин шпрот

И теперь у латышей

Рот забитый до ушей

От своих латышских шпрот

Латышей шпротами рвет.», - написал Рогозин.

Данным «творением» поделился в социальных сетях депутат Шноре.

«Пушкин», - лаконично прокомментировал стих депутат Сейма.

К обсуждению довольно быстро подключилась профильная специалистка - поэтесса из мира «дерусификации» и коллега Шноре по нацблоку Лиана Ланга.

«Нет, потому что это непрофессионально - количество слогов хромает, отсюда и ритм с фальшивыми рифмами», - написала она.

Более того, Ланга сподобилась дать свой поэтический ответ:

Kas tur atkal smird ka sīpols?

Ienācis ir urla čībās!

Kā lai viņu dabū ārā?

Atgādini, lai brauc mājās!

(Что там снова пахнет луком?

Это гопник зашел в тапках

Как его убрать отсюда?

Напомни, чтобы ехал он до дома! – ред.)

#политики
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го января

    -Вот тебе совочком гад! -А я тебе ведёрком! Вот!!

    они достойны друг друга. 🙄

    9
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  • Д
    Дед
    9-го января

    Детский сад, штаны на лямках. Этим людям из бюджета платятся деньги?

    52
    1

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