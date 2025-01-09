Baltijas balss logotype

Кишечник? Канализация? Новый логотип праздника песни за 12 тысяч евро вызвал вопросы 3

Политика
Дата публикации: 09.01.2025
BB.LV
Кишечник? Канализация? Новый логотип праздника песни за 12 тысяч евро вызвал вопросы

Новый логотип Латвийского праздника и песни вызвал недоумение экс-депутата Сейма Карлиса Сержантса.

«Эй, знающие! Может ли кто-нибудь объяснить, что именно изображено на логотипе Латвийского праздника танца и песни школьной молодежи, который, как сообщается, обошелся в 12 тысяч евро? Мне кажется, это больше похоже на рекламу поставщика услуг по очистке канализации...», - написал политик.

В комментариях предложили несколько версий.

«Я вижу там хоры, танцоров, фольклор, духовые оркестры и т. д. всяких разных, но все вместе на празднике. Каждый, по-видимому, видит то, что чаще всего видит в повседневной жизни. У кого-то это кишечник, у кого-то канализация...», - написал один из пользователей.

«Там есть тропа, железная дорога, река, дорожка, луг и т. д. и так все время по кругу. Вот что такое искусство: оно может быть всем и ничем одновременно», - указал другой.

«Во многих отношениях очень напоминает «некачели» на Домской площади. Трудно представить, что именно пытались изобразить создатели, не используя те же или, по крайней мере, похожие средства расширения сознания, которые используют создатели (судя по всему)», - отметил еще один.

«Опять же, я думаю, что это логотип RailBaltik. Никогда бы не догадался, что это имеет хоть малейшее отношение к Празднику песни. И стоит больше 50 евро?», - выразил мнение четвертый.

#праздник песни
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1

Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    10-го января

    Сколько времени это непонятное дерь-о заняло нарисовать и сколько в час была оплата? Кроме ни достроенной железной дороги ни чего ни понять

    4
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го января

    Учитесь пилить бабло, щенки! 🤡 12 штук за это...даааа. Это надо уметь. Сначало просто возникла мысль что кто то неудачно в векторе учился рисовать. А тут такое денежное художество оказалось...А кто там художничек? Не родственничек-знакомый там, через вась-вась с теми, кто деньгу на это выделяет?

    17
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го января

    Где "Лиго"? Нет "Лиго". Так будет и с этим"праздником". Из года в год данное мероприятие и все что вокруг него становятся все мерзопакастнее.

    12
    0

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