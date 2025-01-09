Кишечник? Канализация? Новый логотип праздника песни за 12 тысяч евро вызвал вопросы

«Эй, знающие! Может ли кто-нибудь объяснить, что именно изображено на логотипе Латвийского праздника танца и песни школьной молодежи, который, как сообщается, обошелся в 12 тысяч евро? Мне кажется, это больше похоже на рекламу поставщика услуг по очистке канализации...», - написал политик.

Hei, zinošie! Vai kāds var izskaidrot, kas īsti ir attēlots Latvijas skolu jaunatnes deju un dziesmu svētku logo, kurš esot izmaksājis 12 tk.eiro? Man šis drīzāk izskatās pēc kādas kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja reklāmas… pic.twitter.com/mGXTj6A65I — kārlis (@karlis_serzants) January 9, 2025

В комментариях предложили несколько версий.

«Я вижу там хоры, танцоров, фольклор, духовые оркестры и т. д. всяких разных, но все вместе на празднике. Каждый, по-видимому, видит то, что чаще всего видит в повседневной жизни. У кого-то это кишечник, у кого-то канализация...», - написал один из пользователей.

«Там есть тропа, железная дорога, река, дорожка, луг и т. д. и так все время по кругу. Вот что такое искусство: оно может быть всем и ничем одновременно», - указал другой.

«Во многих отношениях очень напоминает «некачели» на Домской площади. Трудно представить, что именно пытались изобразить создатели, не используя те же или, по крайней мере, похожие средства расширения сознания, которые используют создатели (судя по всему)», - отметил еще один.

«Опять же, я думаю, что это логотип RailBaltik. Никогда бы не догадался, что это имеет хоть малейшее отношение к Празднику песни. И стоит больше 50 евро?», - выразил мнение четвертый.