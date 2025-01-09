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Напиться станет сложнее? Сейм ввел жесткие ограничения на торговлю спиртным 1

Политика
Дата публикации: 09.01.2025
BB.LV
Напиться станет сложнее? Сейм ввел жесткие ограничения на торговлю спиртным

Председатель комиссии парламента жаловался на жуткую бюрократию в Брюсселе, из-за чего принятие поправок затянулось на несколько месяцев.

Итак, сегодня Сейм на первом в этом году пленарном заседании принял в окончательном чтении изменения в Закон об обороте алкогольных напитков. Поправки направлены на то, чтобы ограничить потребление спиртного в Латвии. Наша страна, напомним, является лидером по потреблению алкоголя на душу населения в ЕС. Поскольку Сейм собирался резко ограничить торговлю алкоголя и запретить любую рекламу горячительных, то требовалось данные поправки согласовать с Еврокомиссией. Сегодня председатель комиссии Сейма по социальным делам Андрис Берзиньш - а именно это комиссия была ответственной за данный законопроект, - с трибуны парламента сетовал на страшную бюрократию в Брюсселе. Несколько поправок в ЕС согласовывали 4 месяца! И вчера, накануне рассмотрения законопроекта, вдруг Брюссель, уже после согласования, вновь прислал какие-то возражения. В итоге, после вмешательства чиновников минздрава и ряда уточнений, Брюссель признал, что ошибся и больше возражений не имеет.

Что же в итоге сегодня принял Сейм? Прежде всего, сокращается время продажи алкоголя в магазинах.По рабочим дням алкоголь будут отпускать с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям - с 10.00 до 18.00! Если же вы захотите заказать алкоголь "удаленно", с доставкой на дом, то, дабы исключить импульсивную покупку алкоголя, спиртное клиенту можно будет доставить не раньше, чем через 6 часов после получения заказа.

При этом и при заказе алкоголя удаленно - через апликацию в мобильном смартфоне или иначе, - будут действовать те же временные ограничения, что при приобретении водочки или пива в магазине. С учетом же шестичасового интервала получается, что если вы хотите заказать вино "на дом" в воскресенье, то вам нужно успеть позвонить в 10.00 и тогда у вас есть шанс в 16.00 получить вожделенную бутылку. Интересно, можно ли будет заказать водку или вино накануне вечером — то есть до 20.00 с тем, чтобы его привезли утром, ведь формально 6 часов и даже больше уже пройдет!

Также законопроект запрещает рекламу любого алкоголя, в том числе и рекламу в самом месте торговли спиртными напитками! Нельзя будет проводить акции по приобретению спиртного со скидкой, будут запрещены маркетинговые приемы из серии — две бутылки водки по цене одной, вводится запрет и на угощение спиртным клиентов, к примеру, салонов красоты, парикмахерских или магазинов мебели или электротоваров.

Впредь алкогольные напитки нельзя будет подавать тем, кто играет за столом в азартные игры - в казино или в салонах игровых автоматов. Нет, игроманы выпить смогут, но не за столом с фишками или картами, и не возле «однорукого Джо», а рядом — за стойкой бара. Насколько можно понять, все-таки на ночные клубы и бары временные ограничения на торговлю спиртным распространяться не будут — если алкоголь будет продаваться на разлив.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го января

    Нет. Напиться сложнее не станет, бюджет получит меньше денег, а напиться станет опаснее, можно отравиться

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