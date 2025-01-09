Президент посетит с рабочим визитом Юрмалу

Президент Эдгар Ринкевич сегодня посетит с рабочим визитом Юрмалу, сообщили в канцелярии президента.

В рамках рабочего визита у Ринкевича запланирована встреча с руководством Юрмальской думы, посещение Юрмальской государственной гимназии и встреча с ее учащимися, а также посещение Юрмальской центральной библиотеки, где президент встретится с предпринимателями сферы туризма.

Также президент побывает в Юрмальской больнице, муниципальной полиции, Центре культурного пространства и дизайна окружающей среды, реабилитационном центре "Jaunķemeri" и кафе "Annas mājas".