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Скандал: читающий студентам в Риге преподаватель дал интервью «Russia Today». Наговорил много... 9

Политика
Дата публикации: 10.01.2025
BB.LV
Скандал: читающий студентам в Риге преподаватель дал интервью «Russia Today». Наговорил много...

Читающий студентам лекции в Риге новозеландский преподаватель дал интервью санкционированному российскому каналу «Russia Today», где озвучил нарративы российской пропаганды.

Об этом, выражая свое возмущение, в своем микроблоге «Х» рассказал евродепутат от Латвии Рихард Колс. «Грег Симонс, ассоциативный профессор и доцент Школы бизнеса «Turība», дал интервью находящемуся под санкциями российскому каналу «Russia Today».

В интервью он озвучивает весь спектр российской пропагандистской риторики - вторжение России в Украину - это «вторжение» (в кавычках), санкции против России и Ирана вводятся, потому что они не являются хорошими «вассалами» (каковым является Европейский Союз) и тому подобное.

Симонс — преподаватель, специализирующийся на политической коммуникации.

По поводу этого случая я связался с руководством «Turība», которое, насколько я понимаю, уже отреагировало соответствующим образом, что похвально.

Трансляция длится 30 минут, но я не буду ее публиковать, потому что именно этого хотел бы RT. Вот клип с некоторыми яркими моментами», - написал политик.

Отметим, что в рамках интервью Симонс указал, что после его слов на RT он может ожидать каких-то последствий, но «нет ничего такого, что они могли бы сделать, чего не пытались и делали до этого, ведь это неотъемлемая часть жизни «свободного и демократического» Запада».

По его словам, западным странам нравится затыкать любые альтернативные нарративы, которые отличаются от главного нарратива, который используется для манипуляции и введения в заблуждение общественности.

Отметим, что Грег Симонс родился в новозеландском Крайстчерче и получил степень доктора философии в Кентерберийском университете в 2004 году. В настоящее время он является преподавателем кафедры коммуникационных наук Университета «Turība» в Риге.

В ряде СМИ утверждается, что Симонс является научным сотрудником Института российских и евразийских исследований (IRES) Уппсальского университета. Однако директор IRES Клаес Левинссон в своем обращении на портал bb.lv утверждает, что Грег Симонс в IRES не работает.

#пропаганда #политики
69
1

Комментарии (9)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го января

    ищем в запасниках и тайниках госфлаги СС СР

    7
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го января

    из ГосАкт СС СР за декабрь 2024 Со 02 декабря 2024 года Посольство США в Латвии прекращает свою деятельность по выдаче виз и переносит её в Стокгольм по положениям Ништатского Мирного Договора (1721) и Советско-германских договоров и соглашений от 1939 года, по которым Прибалтика была выкуплена у Шведской Короны и Германского Рейха за золотую валюту Союзом ССР и Российской Империей с оптацией из Прибалтики орденского населения Тевтонского ордена в Швецию - как перешедшего под опеку Шведской Короны, как акт уважения США суверенитетов Союза ССР и признания США принадлежности Прибалтики как безусловных и бесспорных советских территориальных владений и приобретений.

    8
    2
  • Д
    Дед
    10-го января

    Согласно латвийской конституции у каждого есть право на убеждения и свобода слова, только там не сказано, что будет у тебя сразу свобода от работы и всеобщее порицание, за неправильные мысли и слова.

    20
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го января

    подпись Сталина - расстрелять!

    11
    1
  • VS
    Vad Sorry
    10-го января

    Ну он про рекламировал хорошо думаю теперь многие посмотрят:)))

    18
    0
  • VS
    Vad Sorry
    10-го января

    Я ни смотрю запрещённые каналы!!! Кстати это легально их смотреть? Есть ли наказание за это?

    7
    7
  • VS
    Vad Sorry
    10-го января

    ,A какое образование у Рихарда?

    10
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го января

    Пробрался гад новозеландский со мнением отличным от линии партии. Говорить осмелился всякое. Студентишкам кристальной латвии в черепушки гадит кремлятиной мерзкой....Расстрелять. Неприменно расстрелять. На показ. У милды Чтоб враги знали что их происки не пройдут. 😂

    42
    0
  • MiU
    Made in USSR
    10-го января

    ...они не являются хорошими «вассалами»...Наговорил много... Опанькииии... И среди пепла, как оказывается, можно порой найти алмаз.

    38
    0
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