Скандал: читающий студентам в Риге преподаватель дал интервью «Russia Today». Наговорил много...

Об этом, выражая свое возмущение, в своем микроблоге «Х» рассказал евродепутат от Латвии Рихард Колс. «Грег Симонс, ассоциативный профессор и доцент Школы бизнеса «Turība», дал интервью находящемуся под санкциями российскому каналу «Russia Today».

В интервью он озвучивает весь спектр российской пропагандистской риторики - вторжение России в Украину - это «вторжение» (в кавычках), санкции против России и Ирана вводятся, потому что они не являются хорошими «вассалами» (каковым является Европейский Союз) и тому подобное.

Симонс — преподаватель, специализирующийся на политической коммуникации.

По поводу этого случая я связался с руководством «Turība», которое, насколько я понимаю, уже отреагировало соответствующим образом, что похвально.

Трансляция длится 30 минут, но я не буду ее публиковать, потому что именно этого хотел бы RT. Вот клип с некоторыми яркими моментами», - написал политик.

Sankcionētajā Krievijas kanālā "Russia Today" interviju sniedzis biznesa augstskolas "Turība" asociētais profesors, docents Greg Simons. Intervijā viņš atskaņo visu Krievijas propagandas retorikas plejādi - Krievijas iebrukums Ukrainā ir "iebrukums" (pēdiņās), sankcijas pret… pic.twitter.com/oqtso0AC3R — Rihards Kols (@RihardsKols) January 10, 2025

Отметим, что в рамках интервью Симонс указал, что после его слов на RT он может ожидать каких-то последствий, но «нет ничего такого, что они могли бы сделать, чего не пытались и делали до этого, ведь это неотъемлемая часть жизни «свободного и демократического» Запада».

По его словам, западным странам нравится затыкать любые альтернативные нарративы, которые отличаются от главного нарратива, который используется для манипуляции и введения в заблуждение общественности.

Отметим, что Грег Симонс родился в новозеландском Крайстчерче и получил степень доктора философии в Кентерберийском университете в 2004 году. В настоящее время он является преподавателем кафедры коммуникационных наук Университета «Turība» в Риге.

В ряде СМИ утверждается, что Симонс является научным сотрудником Института российских и евразийских исследований (IRES) Уппсальского университета. Однако директор IRES Клаес Левинссон в своем обращении на портал bb.lv утверждает, что Грег Симонс в IRES не работает.