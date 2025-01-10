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Спрудс заявил о поставке Украине 30 тысяч дронов 2

Политика
Дата публикации: 10.01.2025
BB.LV
Спрудс заявил о поставке Украине 30 тысяч дронов
ФОТО: LETA

Международная коалиция дронов заключила договор о поставках беспилотных аппаратов на сумму почти 54 млн евро, чтобы предоставить Украине еще 30 000 дронов, сообщили на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне в четверг министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В том числе около 12 000 беспилотников на сумму 17 млн евро поставят две латвийские компании.

Как отметил Спрудс, коалиция дронов внесла значительный вклад в развитие индустрии беспилотных аппаратов в Латвии и укрепление экономики. "Международные успехи латвийских предприятий, в том числе выбор Великобританией двух местных компаний для закупки дронов свидетельствует о высоком качестве наших технологий", - подчеркнул министр.

Коалицию дронов возглавляют Латвия и Великобритания, при этом Великобритания осуществляет координацию общего фонда коалиции и совместные закупки. Фонд коалиции дронов был создан 10 июля 2024 года.

Государства-члены коалиции вносят взносы в общий фонд, который используется для совместных закупок в поддержку Украины. Латвия в 2024 году внесла в фонд 5 млн евро.

В коалицию дронов входят 17 государств - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша и Швеция.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    10-го января

    А 54млн. заплатили, или опять за счет бюджета?

    18
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    11-го января

    Пять лямов (если верить) в прошлом году с бюджета лр сдоили на этот атракцион.🙄

    4
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