Депутат Сейма предупреждает: латыши в Латвии могут оказаться в меньшинстве

Депутат Сейма причислил к иммигрантам всех, кто приехал в Латвию в советский период.

Депутат Сейма Янис Домбрава призвал в социальных сетях к "нулевой иммиграции".

По его убеждению, "нулевая иммиграция из третьих стран - это цель, к которой нужно стремиться развитым странам, если они хотят сохранить свой язык, культуру и безопасность".

В интервью ТВ-24 Я. Домбрава выразил уверенность в том, что нам нельзя допускать приезда в Латвию новых иммигрантов. "Мы видим, какова у нас демографическая ситуация: низкая рождаемость и весьма высокая смертность. Фактом является и то, что у нас значительная часть населения - это иммигранты, которые приехали сюда во время советской оккупации.

К примеру, в Латвии проживает порядка 40 тысяч граждан России, у которых другая система ценностей. И если мы продолжим принимать новых иммигрантов, то очень быстро латыши в Латвии могут оказаться в меньшинстве", - полагает политик Национального объединения.

Для справки: общая численность населения Латвии по состоянию на 2021 год составляет 1 893 223 человек, из них латышей - 1 187 891 (62,74 %).