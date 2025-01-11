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Депутат Сейма предупреждает: латыши в Латвии могут оказаться в меньшинстве 5

Политика
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Депутат Сейма предупреждает: латыши в Латвии могут оказаться в меньшинстве

Депутат Сейма причислил к иммигрантам всех, кто приехал в Латвию в советский период.

Депутат Сейма Янис Домбрава призвал в социальных сетях к "нулевой иммиграции".

По его убеждению, "нулевая иммиграция из третьих стран - это цель, к которой нужно стремиться развитым странам, если они хотят сохранить свой язык, культуру и безопасность".

В интервью ТВ-24 Я. Домбрава выразил уверенность в том, что нам нельзя допускать приезда в Латвию новых иммигрантов. "Мы видим, какова у нас демографическая ситуация: низкая рождаемость и весьма высокая смертность. Фактом является и то, что у нас значительная часть населения - это иммигранты, которые приехали сюда во время советской оккупации.

К примеру, в Латвии проживает порядка 40 тысяч граждан России, у которых другая система ценностей. И если мы продолжим принимать новых иммигрантов, то очень быстро латыши в Латвии могут оказаться в меньшинстве", - полагает политик Национального объединения.

Для справки: общая численность населения Латвии по состоянию на 2021 год составляет 1 893 223 человек, из них латышей - 1 187 891 (62,74 %).

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (5)

  • М
    Михаил
    12-го января

    к латышам сейчас относят тех, которые одеваются, как пляшущие, что на фото к статейке - в холщовых штанах, жилетках и полосатых зелено-коричневых юбках. :) Что у них латышского, кроме этой этнографической атрибутики? И в самой правящей верхушке, включая президента, в их чиновничьей прослойке, этих латышей ещё поискать надо, если найдёте. Если вы бойко тараторите по латышски, любите соломенные шляпы, полосатые зеленые юбки и прочую этно-атрибутику "латышей", это не значит что вы ими являетесь.

    3
    0
  • Д
    Дед
    11-го января

    Латыши уже в меньшинстве. В Латвии 40% русских, около 40% латышей и около 20% латгальцев, которых нет в принципе. Вопрос, почему единственный государственный язык в Латвии, латышский? Страна в своей основе лживая.

    54
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    11-го января

    обычно живые организмы не развиваются если внешние обстоятельства не благоприятны. От бактерий до больших организмов. Интересно, что им не кажется странным, что во время оккупационного периода люди были более расположены к пополнению семей. Эта власть хуже советской.

    62
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    11-го января

    В телевизионном сериале Игра Престолов королевская династия Таргариенов, дабы не разбавлять чистую королевскую кровь, женила братьев на сёстрах, дядьёв на племянницах и так далее. Ну, чтобы кров сохранить. Был ещё примечательный фильм поворот не туда, где семья десятилетиями женилась друг на дружке. И ни к чему хорошему это не привело. Это за такое развитие событий ратует депутат Янка? Можно снять фильм ужасов тогда, как на отдалённом хуторе, веками не пуская чужаков, сохряняя чистоту крови живёт семья...

    40
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    С чего этот кристальночерепной решил что сюда приедут иммигранты? Приедут шоколадные парни из евросовка. Настоящие, патентованые, европейцы. Границу в панике досками забъём? Из евросовка панически вереща выпрыгнем (где побираться тогда до денег будем?)? Прям ужос-ужос для рейха лучезарного. И на бревне в швецию не уплывёшь. Там этих ещё больше.

    64
    0
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