Этому столику больше не наливать: как латвийские депутаты борются с латвийскими пьяницами

Депутаты Сейма были готовы дать бой пьянству еще в начале осени прошлого года, когда жесткие поправки в Закон об обороте алкогольных напитков были одобрены профильной комиссией парламента — по социальным делам.

Однако поскольку поправки были направлены на жесткое ограничение розничной торговли спиртным, требовалось согласование этих запретных статей законопроекта с Брюсселем. И вот тут депутаты поняли, что наша бюрократия — это просто ничто в сравнении с евросоюзовской бюрократией.

"Четыре месяца согласовывали парочку изменений в закон!" — сокрушался вчера с трибуны Сейма председатель комиссии по социальным делам Андрис Берзиньш (Союз зеленых и крестьян). Более того, накануне рассмотрения поправок Сеймом уже в окончательном чтении вдруг из Брюсселя поступили новые возражения. Однако, по словам А. Берзиньша, после того как к вопросу подключились чиновники Минздрава. Видимо, они связались с коллегами из Еврокомиссии, — возражения были сняты и вчера парламентарии приняли поправки в окончательном чтении.

Сразу же поясним: ограничения на торговлю спиртным вступают в силу не завтра и не послезавтра, а с 1 августа — то есть будет действовать переходный период. А уже 1 августа, то бишь в пятницу, алкоголь можно будет купить не до 22.00, как сейчас, а лишь до 20.00, а 2, 3 августа, то бишь в выходные, время продажи горячительных еще сократится. Но обо всем по порядку.

Итак, с 1 августа по рабочим дням алкоголь будут отпускать с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям — с 10.00 до 18.00. Если же вы захотите заказать алкоголь "удаленно", с доставкой на дом, то, дабы исключить импульсивную покупку алкоголя, спиртное клиенту можно будет доставить не раньше чем через 6 часов после получения заказа.

При этом и при заказе алкоголя удаленно — через аппликацию в мобильном смартфоне или иначе, — будут действовать те же временные ограничения, что при приобретении водки или пива в магазине. С учетом же шестичасового интервала получается, что если вы хотите заказать вино на дом в воскресенье, то вам нужно успеть позвонить в 10.00, и тогда у вас есть шанс в 16.00 получить вожделенную бутылку. Интересно, можно ли будет заказать водку или вино накануне вечером — то есть до 20.00, с тем чтобы его привезли утром, ведь формально 6 часов и даже больше уже пройдет.

Также законопроект запрещает рекламу любого алкоголя, в том числе и рекламу в самом месте торговли спиртными напитками. Нельзя будет проводить акции по приобретению спиртного со скидкой, будут запрещены маркетинговые приемы из серии — две бутылки водки по цене одной, вводится запрет и на угощение спиртным клиентов, к примеру, салонов красоты, парикмахерских или магазинов мебели или электротоваров.

Впредь алкогольные напитки нельзя будет подавать тем, кто играет за столом в азартные игры — в казино или в салонах игровых автоматов. Нет, игроманы выпить смогут, но не за столом с фишками или картами, и не возле игровых автоматов, а рядом — за стойкой бара. Насколько можно понять, все–таки на ночные клубы и бары временные ограничения на торговлю спиртным распространяться не будут — если алкоголь будет продаваться на разлив.

Сторонники жестких ограничений надеются, что принятые поправки помогут реально сократить объем потребления алкоголя в Латвии.