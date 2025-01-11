«В политику не должны идти ради хорошей зарплаты». Мнение эксперта

Политолог Филипп Раевскис в эфире ТВ-24 отметил, что в политики должны идти люди, у которых есть амбиции и которые хотят власти. "По большому счету, у политиков должен быть своего рода комплекс Наполеона, они должны иметь желание управлять, оставить свой след в истории. В политику не должны идти те, кто просто желают заработать. Хотите заработать - занимайтесь бизнесом!" - пояснил эксперт и с сожалением констатировал, что, зачастую, в политику рвутся те, у кого нет амбиций, а кто просто думает, что таким образом он будет получать хорошую зарплату.