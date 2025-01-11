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«В политику не должны идти ради хорошей зарплаты». Мнение эксперта 2

Политика
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
«В политику не должны идти ради хорошей зарплаты». Мнение эксперта

Филипп Раевскис о том, чем политика отличается от бизнеса.

Политолог Филипп Раевскис в эфире ТВ-24 отметил, что в политики должны идти люди, у которых есть амбиции и которые хотят власти. "По большому счету, у политиков должен быть своего рода комплекс Наполеона, они должны иметь желание управлять, оставить свой след в истории. В политику не должны идти те, кто просто желают заработать. Хотите заработать - занимайтесь бизнесом!" - пояснил эксперт и с сожалением констатировал, что, зачастую, в политику рвутся те, у кого нет амбиций, а кто просто думает, что таким образом он будет получать хорошую зарплату.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    12-го января

    В политику только ради денег и идут те кто работать ни хотят

    10
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го января

    Пока Ваши следы в истории дерьмом попахивают,да и зарплаты Вам зачем,фондов ЕС для распила вполне достаточно.

    19
    0

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