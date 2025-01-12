«Пережили коммунизм, пережили социализм, переживем и путинизм!» - уверен Андрис Лиелайс

В программе «Неделя» на телеканале ТВ24. Постскриптум», комментируя ситуацию в России и то, почему там не проходит мобилизация, боится ли Путин настроений населения, актер и режиссер Андрис Лиелайс говорит, что мобилизация в РФ проходит, но скрытно.

«Помните, как проходила мобилизация в Северной Корее? Сейчас, возможно, есть какой-то гибрид с белорусами... Объявление мобилизации было бы политическим заявлением, мол, мы не справляемся», - указал Лиелайс.

Лиелайс, много лет работающий в России, но называющий Латвию своим домом, считает, что Россия проснется только тогда, когда угроза придет со стороны Америки.

«Россия сейчас спит. Почему русские не сопротивляются? Есть хорошая поговорка: моя жена ругается не словами, а взглядом. Люди ушли в свои повседневные заботы о выживании, а это значит, что если я могу, то предпочитаю не видеть и не слышать. Ну, такова жизнь. Железный занавес опустился вновь — YouTube недоступен, Facebook и Instagram отсутствуют, те, кто любит легкую жизнь, подвергаются публичной порке и унижениям. Но я хочу вас успокоить — мы пережили коммунизм, мы пережили социализм, мы переживем и путинизм!», - указал он.