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«Пережили коммунизм, пережили социализм, переживем и путинизм!» - уверен Андрис Лиелайс 5

Политика
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
«Пережили коммунизм, пережили социализм, переживем и путинизм!» - уверен Андрис Лиелайс

В программе «Неделя» на телеканале ТВ24. Постскриптум», комментируя ситуацию в России и то, почему там не проходит мобилизация, боится ли Путин настроений населения, актер и режиссер Андрис Лиелайс говорит, что мобилизация в РФ проходит, но скрытно.

«Помните, как проходила мобилизация в Северной Корее? Сейчас, возможно, есть какой-то гибрид с белорусами... Объявление мобилизации было бы политическим заявлением, мол, мы не справляемся», - указал Лиелайс.

Лиелайс, много лет работающий в России, но называющий Латвию своим домом, считает, что Россия проснется только тогда, когда угроза придет со стороны Америки.

«Россия сейчас спит. Почему русские не сопротивляются? Есть хорошая поговорка: моя жена ругается не словами, а взглядом. Люди ушли в свои повседневные заботы о выживании, а это значит, что если я могу, то предпочитаю не видеть и не слышать. Ну, такова жизнь. Железный занавес опустился вновь — YouTube недоступен, Facebook и Instagram отсутствуют, те, кто любит легкую жизнь, подвергаются публичной порке и унижениям. Но я хочу вас успокоить — мы пережили коммунизм, мы пережили социализм, мы переживем и путинизм!», - указал он.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (5)

  • ФФ
    Федул Федулов
    13-го января

    Конечно переживете и социализм и коммунизм и путинизм, только латышской независимости не переживете...

    10
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го января

    О, самый икпердистый иксперд по политоте-актёр и режиссер 🤣 Конечно переживём. Но не все.

    42
    4
  • JB
    Janis Berzin
    12-го января

    Когда этот дурачок при коммунизме жил или он просто не понимает, что значит это слово?

    54
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Janis Berzin
    12-го января

    Да и ты не жил. В совке же всё обещали-"через ...дцать лет мы будем жить при коммунизме". Дожились До талонов на мыло и развала.

    7
    40
  • Д
    Дед
    Janis Berzin
    12-го января

    Димдимычу. Не надо путать, сначала союз развалили, потом уже были талоны,.В смысле, появились, когда Горбачев продал СССР. При совке, такого беспредела, беззакония, воровства, безнадеги не было. Людей обманули, сказав, что все будет по честному и по справедливости, но оказалось, что их справедливость, только для тех, кто считает себя людьми, а для остальных выживание на уровне ниществования. В Латвии сейчас 70% населения имеют доход ниже прожиточного минимума. Лжи и воровства, которое сейчас у власть держащих при совке, даже в мечтах правителей не могло быть.

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