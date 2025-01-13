Baltijas balss logotype

В Риге проведут саммит коалиции дронов в поддержку Украины 1

Политика
Дата публикации: 13.01.2025
BB.LV
В Риге проведут саммит коалиции дронов в поддержку Украины
ФОТО: LETA

В первую годовщину создания коалиции дронов Министерство обороны в сотрудничестве с Рижским техническим университетом проведет 28 мая в Риге саммит по вопросам поставки дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии.

На саммите будут обсуждаться проделанная работа и будущие цели коалиции, а также вопросы глобальной безопасности. В саммите примут участие министры, ведущие эксперты, представители индустрии производства дронов и ученые из стран коалиции, что позволит создать платформу для обсуждения и принятия будущих решений.

Как сообщалось, коалицию дронов Латвия возглавляет совместно с Великобританией. С момента создания коалиции в 2024 году Латвия отправила Украине около 5000 боевых дронов различных типов. Также в Латвии находится полигон для тестирования беспилотных аппаратов.

В целом поддержка стран-членов коалиции Украине в 2024 году составила 1,8 млрд евро. Латвия для коалиции дронов в прошлом году выделила 20 млн евро и планирует внести такую же сумму в этом году.

В рамках коалиции создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро, в том числе 5 млн евро внесла Латвия. На данный момент фонд подготовил к поставкам в Украину 30 000 боевых дронов различной мощности, из них 12 000 будут поставлены латвийскими производителями.

В коалицию входят 17 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Швеция.

0
5

Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    13-го января

    Коалиция,моалиция....Нато разобщены.Как запахнет жареным,каждый будет спасатся сам.Незлите медведя,аукнется....Освободим Берлин в 4-ый раз....

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео