В Риге проведут саммит коалиции дронов в поддержку Украины

В первую годовщину создания коалиции дронов Министерство обороны в сотрудничестве с Рижским техническим университетом проведет 28 мая в Риге саммит по вопросам поставки дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии.

На саммите будут обсуждаться проделанная работа и будущие цели коалиции, а также вопросы глобальной безопасности. В саммите примут участие министры, ведущие эксперты, представители индустрии производства дронов и ученые из стран коалиции, что позволит создать платформу для обсуждения и принятия будущих решений.

Как сообщалось, коалицию дронов Латвия возглавляет совместно с Великобританией. С момента создания коалиции в 2024 году Латвия отправила Украине около 5000 боевых дронов различных типов. Также в Латвии находится полигон для тестирования беспилотных аппаратов.

В целом поддержка стран-членов коалиции Украине в 2024 году составила 1,8 млрд евро. Латвия для коалиции дронов в прошлом году выделила 20 млн евро и планирует внести такую же сумму в этом году.

В рамках коалиции создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро, в том числе 5 млн евро внесла Латвия. На данный момент фонд подготовил к поставкам в Украину 30 000 боевых дронов различной мощности, из них 12 000 будут поставлены латвийскими производителями.

В коалицию входят 17 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Швеция.