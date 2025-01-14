И никакой агитации на русском! А что скажет Конституционный суд?

До рассмотрения по существу в Конституционном суде "добрался" иск депутатов "Согласия" еще прошлого созыва Сейма. Теперь уже экс-депутаты оспаривали поправки в Закон о предвыборной агитации, которые запрещают использование иных языков, кроме государственного, во время официальной предвыборной кампании по выборам в Сейм.

На выборах в самоуправления и в Европарламент допускается использование в рекламе и агитации и официальных языков ЕС, но лишь при наличии рядом перевода на госязык. Истцы усмотрели в этих поправках нарушение Конституции.

Отметим, что принятые поправки запрещают партиям и отдельным кандидатом в депутаты во время официального предвыборного периода подавать, к примеру, в русское СМИ объявление на русском языке о встрече с избирателями, даже если для оплаты этого объявления используются не госдотации партиям, а частные пожертвования.

Конституционный суд сегодня приступил к обсуждению данного вопроса в письменном процессе. Вердикта следует ожидать в течении 30 дней, то бишь до 14-го февраля.