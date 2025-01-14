Пробуждение власти: правящие озаботились вопросом – а как там латвийских народ?

Этого следовало ожидать… Еще в конце минувшего года, подводя его итоги, портал bb.lv предположил: вот–вот правящие политики проснутся и вспомнят о том, что и они, а не только оппозиция, должны показать свою заботу о народе.

Подарочки для избирателя

Иными словами, пора уже и коалиционным партиям преподнести или хотя бы пообещать какие–то подарочки для избирателей. Ведь на носу муниципальные выборы, а осенью следующего года — и сеймовские.

И вот, кажется, началось. Вчера представители одной из трех коалиционных партий — "Прогрессивные" — внезапно вспомнили, что они вообще–то по своей идеологии левые, а значит, должны озадачиться социальными вопросами.

"Мы будем двигать на обсуждение в коалиции вопрос о пересмотре и увеличении пенсий и пособий, а также об адекватном увеличении финансирования здравоохранения", — заявил председатель сеймовской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс, попутно пообещав еще и добиваться четкого определения источников экономического роста в Латвии.

Массовые жертвы инфляции

О том, что пособия в Латвии, равно как и минимальная пенсия по старости не соответствуют реальному прожиточному минимуму, говорится уже все последние годы. Особенно драматической ситуация стала после ковидной пандемии, когда инфляция побила все рекорды за последние 25 лет.

И если для, условно говоря, среднего класса инфляция на пике составляла 20–22 процента, то для малообеспеченных с учетом структуры их трат (главным образом на продукты питания) инфляция достигала минимум 40 процентов!

Да, после жестких решений Конституционного суда, констатировавшего, что размер пособий просто унижает человеческое достоинство, власти пересмотрели размер базовых (расчетных) пособий. Но и сегодня пособия и минимальная пенсия не отвечают реальным ценам на основные продукты и базовые услуги.

Это, конечно, замечательно, что наконец реальную ситуацию осознали и правящие — в данном случае "прогрессивные". Вот только пока неясно, где Шуваевс со товарищи намерены изыскать средства на повышение пособий? И почему об этом не заикались во время принятия бюджета–2025, то есть всего лишь месяц назад?

Не до бедных сейчас

В принципе, понятно, что будет дальше с этими инициативами "прогрессивных".

Лидеры главной партии власти — "Новое Единство" — горячо одобрят это благое намерение партнеров помочь бедным… и переадресуют инициативы "прогрессивных" Минфину. Мол, пусть эксперты Минфина оценят бюджетные возможности с тем, чтобы обсудить возможность повышения пособий в контексте бюджета на 2026 год.

Попутно Силиня и Ко прочтут лекцию о том, что в нынешней сложной геополитической обстановке приоритетом является оборона, и на нее, как говорил президент, придется тратить все больше и больше средств. К тому же именно "прогрессивные" и отвечают политически за Министерство обороны. В общем, не до малоимущих сейчас — нужно укреплять безопасность.

Впрочем, даже если результата не будет, "прогрессивные" смогут сказать, что они проявили заботу о социально незащищенных группах населения и будут дальше "держать эти вопросы в поле своего зрения". Как говорится, денег нет, но вы держитесь…

Кто о чем, а "зеленые крестьяне" — о страховке

О народе — правда, об определенной его части — решили подумать и входящие в правящую коалицию "зеленые крестьяне". Нет, они не стали кричать о повышении пособий и пенсий, хотя политически как раз отвечают за Минблаг, а занялись более реальным вопросом — о пресловутых страховках OCTA.

"Зеленые крестьяне" призвали предусмотреть в законе отступление от директивы ЕС, отменив требование приобретать полисы OCTA на те автомобили и сельхозтехнику, которые не используются и не участвуют в дорожном движении в понимании закона о дорожном движении.

Напомним, что под занавес минувшего года много шума наделала принятая Сеймом поправка об обязательном оформлении OCTA и на те машины, которые не участвуют в дорожном движении. В итоге поправку все–таки не отменили, а лишь отложили ее вступление до ноябре нынешнего года. И вот "зеленые крестьяне" предлагают ее вообще отменить, что логично.

А что же "Новое Единство"?

Так или иначе, но две из трех коалиционных сил уже начали по существу громкую предвыборную кампанию с подарками для избирателей. А что же "Новое Единство", чей рейтинг в последние месяцы стремительно снижается? Что предложит для народа главная партия власти? Думаю, об этом узнаем уже в самое ближайшее время.

Впрочем, уже ясно, что премьер Силиня будет двигать идею о помощи семьям с детьми — в частности, о детских садах (яслях) для малышей, о бесплатных занятиях спортом для детей и подростков. Семейную политику в контексте улучшения демографии премьер назвала одним из приоритетов своего правительства в текущем году.