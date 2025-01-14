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Руководство Латвии захотело быть вовлеченным в переговоры Путина и Трампа 3

Политика
Дата публикации: 14.01.2025
LETA
Руководство Латвии захотело быть вовлеченным в переговоры Путина и Трампа

В какой-то момент может состояться встреча новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, признала министр иностранных дел Байба Браже во вторник после заседания Кабинета министров в разговоре с журналистами.

Она заявила, что Россия является очень предсказуемой. Для Браже не является секретом то, что Россия стремится стереть Украину с лица земли.

Что делать Латвии? Браже считает, что главная задача — обеспечить, чтобы позиция Латвии была известна американским коллегам.

"Нужно также гарантировать, что у нас достаточно информации о том, как Россия воспринимает этот вопрос, а также продолжать поддерживать Украину в любой ситуации, если это потребуется", — заявила министр иностранных дел.

Премьер-министр Эвика Силиня, в свою очередь, отметила, что выборы в США, состоявшиеся в прошлом году, обозначили новую политическую тенденцию, но Латвия не остаётся в стороне.

"Нам всем нужно работать вместе, и даже если ведутся какие-то переговоры, о которых мы, возможно, не знаем, наша цель — быть вовлечёнными в эти переговоры, чтобы мы знали, что что-то происходит, и чтобы с нами консультировались о возможных результатах переговоров", — заявила Силиня.

Напомним, Трамп 9 января объявил, что готовится встреча с Путиным. Новоизбранный президент США, который вступит в должность 20 января, подчеркнул, что необходимо положить конец войне и кровопролитию.

#путин #дональд трамп
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73

Комментарии (3)

  • A
    Anim
    15-го января

    Поза Латвии уже давно известна всем

    21
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    14-го января

    ....и столик обслужить...это все,на что способна "элита" Латвии....

    85
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го января

    "Руководство Латвии захотело быть вовлеченным в переговоры Путина и Трампа" - Ну могут двери открыть, кофе подать.

    139
    3

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