Руководство Латвии захотело быть вовлеченным в переговоры Путина и Трампа

В какой-то момент может состояться встреча новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, признала министр иностранных дел Байба Браже во вторник после заседания Кабинета министров в разговоре с журналистами.

Она заявила, что Россия является очень предсказуемой. Для Браже не является секретом то, что Россия стремится стереть Украину с лица земли.

Что делать Латвии? Браже считает, что главная задача — обеспечить, чтобы позиция Латвии была известна американским коллегам.

"Нужно также гарантировать, что у нас достаточно информации о том, как Россия воспринимает этот вопрос, а также продолжать поддерживать Украину в любой ситуации, если это потребуется", — заявила министр иностранных дел.

Премьер-министр Эвика Силиня, в свою очередь, отметила, что выборы в США, состоявшиеся в прошлом году, обозначили новую политическую тенденцию, но Латвия не остаётся в стороне.

"Нам всем нужно работать вместе, и даже если ведутся какие-то переговоры, о которых мы, возможно, не знаем, наша цель — быть вовлечёнными в эти переговоры, чтобы мы знали, что что-то происходит, и чтобы с нами консультировались о возможных результатах переговоров", — заявила Силиня.

Напомним, Трамп 9 января объявил, что готовится встреча с Путиным. Новоизбранный президент США, который вступит в должность 20 января, подчеркнул, что необходимо положить конец войне и кровопролитию.