Власти «забыли» про детские пособия. Они не менялись уже 10 лет

В этом году исполнится ровно 10 лет, как не пересматривался размер пособия по уходу за ребенком в первые два года его жизни. Об этом в социальных сетях напомнил эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.

"Пособие по уходу за ребенком неизменно уже 10 лет, его размер установлен на уровне 171 евро. Это пособие вместе с родительским (семейным пособием) позволяет молодой матери заместить зарплату, которую она получала", - написал эксперт.

В 2014-м году, когда минималка составляла 320 евро, а средняя зарплата была - 765 евро, это пособие по уходу за ребенком в размере 171 евро (платится до того, как исполнится ребенку полтора года, остальные 6 месяцев мамочка получает 42,69 евро), реально помогало.

В 2024-м или в 2025-м году при минималке в размере 740 евро, и совершенно иных ценах, пособие по уходу за ребенком уже совершенно не помогает!

"Пособие по уходу за ребенком следует пересмотреть в соответствии с сегодняшней ситуацией. Стратегия воспроизводства населения содержало предложение о том, что данное пособие должно быть в размере 70% от медианы минимального дохода, которая определена в год принятия бюджета. В соответствии с сегодняшними показателями - это были бы 528 евро", - заметил эксперт.

Примечательно, что в правилах Кабмина, которыми регулируется размер пособия по уходу за ребенком, черным по белому написано: "Размер пособия и доплат по инициативе министра благосостояния Кабинет Министров пересматривает в соответствии с бюджетными возможностями, а также оценивая экономическую ситуацию в стране и принимая во внимание рост брутто-средней заработной платы в стране, определенной Центральным статистическим управлением".

За 10 лет средняя брутто-зарплата выросла более чем в 2 раза, а пособия остались на прежнем уровне.