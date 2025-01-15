Десятки пенсионеров не получат обещанной надбавки к пенсии из-за несогласованной работы госструктур

В отношении примерно 60-ти пенсионеров в январе неправильно была рассчитана пенсия, поскольку Служба государственных доходов (СГД) не отправила в Госагентство социального страхования (ГАСС) налоговые книжки пенсионеров, сообщает Latvijas Avīze.

Издание сообщает, что некоторые неработающие пенсионеры получили в январе не более высокую пенсию, а такую же или даже более низкую, чем в 2024 году.

Газета выяснила, что СГД должна была отправить налоговые книжки всех неработающих пенсионеров в ГАСС - чтобы пенсионеры могли получить пересчитанную пенсию в соответствии с законом, но в нескольких случаях этого сделано не было.

В ГАСС поясняют, что до 1 января этого года необлагаемый налогом минимум в размере 500 евро распространялся на всех пенсионеров, независимо от того, работали они или нет, и не был связан с местонахождением налоговой книжки.

Однако для того, чтобы в этом году к пенсии был автоматически применен полный необлагаемый минимум в размере 1 000 евро, в системе электронного декларирования СГД (EDS) - в налоговой книге по заработной плате – необходимо указать ГАСС в качестве основного места получения дохода.

Если налоговая книжка не будет представлена в ГАСС, необлагаемый налогом минимум в 1 000 евро не будет автоматически применен к пенсии, и это может повлиять на размер выплачиваемой пенсии, признают в Агентстве.

Когда это изменение было введено, соглашение между двумя учреждениями предусматривало, что СГД будет отмечать тот факт, что налоговые книжки неработающих пенсионеров были представлены в ГАСС.

При этом СГД объясняет, что налоговые книги 60-ти пенсионеров не были доступны Службе по разным причинам. Например, если сами люди в течение многих лет забирали их из ГАСС и не отмечали Агентство в качестве основного места дохода в системе EDS. Это могло произойти по разным причинам – например, если человек временно вышел на работу, будучи уже на пенсии, или что-то подобное, поясняют в Службе.

В настоящее время все 60 человек идентифицированы, и их налоговые книги по заработной плате отправлены в ГАСС через систему EDS. СГД отмечает, что самим пенсионерам ничего не нужно делать, и оба учреждения решат этот вопрос взаимно.

ГАСС также рассматривает возможность перерасчета пенсий этих пенсионеров и возмещения суммы, не выплаченной в январе, в феврале.

В то же время ГАСС добавляет, что будет отслеживать количество подобных случаев, чтобы определить, следует ли предоставлять информацию широкой общественности.

«Каждый случай рассматривается индивидуально, и в случае каких-либо неясностей ГАСС сотрудничает с СГД, чтобы уточнить местонахождение налоговой книжки и разрешить ситуацию в интересах клиента», – говорится в сообщении агентства.