«Есть только мужчина и женщина». Депутаты хотят дополнить Конституцию

Айнарс Шлесерс и другие депутаты Сейма из фракции "Латвия на первом месте" подготовили поправку в Конституцию, дабы оградить Латвию от "модных" попыток установить некий третий пол. Оппозиционные парламентарии предлагают дополнить преамбулу следующим заключением: "Государство признает, что существуют только два пола - мужской и женский. И не способствует, а также не поддерживает распространение искусственно созданного пола". Рискнем предположить, что эти поправки будут отклонены.