Латвийскую дипломатию упрекнули в том, что она молча смотрит, как к власти приходит Трамп

Издание сообщает, что ранее «в Риге был замечен» один из ведущих спонсоров кампании грядущего хозяина Белого Дома — миллиардер Джеймс Джон Лиаутод, который сколотил состояние на ресторанах быстрого питания. Впрочем, пока ничего не свидетельствует о том, что официальные лица ЛР пробовали бы навести мосты с новой администрацией в Вашингтоне. «Тем временем в различных коридорах власти беспокойство о политике администрации Трампа набирает силу, но нет никаких признаков, что Латвии удалось осуществить какие-то полезные дипломатические действия, чтобы больше понять, что нас ожидает после 20 января — инаугурации Трампа».

По оценкам экспертов, окружение Дональда Трампа формируют ныне три основные группы, консервативные традиционалисты, сторонники доктрины «Америка превыше всего», и технологические магнаты. Первое, на что будет обращать внимание новая администрация — это торговые отношения с Китаем. Могут быть отменены договоры о свободной торговле с Канадой и Мексикой. Ну а нашей республике только и остается, что постараться вписаться в глобальную «трампономику»...