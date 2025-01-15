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Латвийскую дипломатию упрекнули в том, что она молча смотрит, как к власти приходит Трамп 2

Политика
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Латвийскую дипломатию упрекнули в том, что она молча смотрит, как к власти приходит Трамп
ФОТО: LETA

«Довольно пассивная подготовка к президентству Трампа», - пишет Diena.

Издание сообщает, что ранее «в Риге был замечен» один из ведущих спонсоров кампании грядущего хозяина Белого Дома — миллиардер Джеймс Джон Лиаутод, который сколотил состояние на ресторанах быстрого питания. Впрочем, пока ничего не свидетельствует о том, что официальные лица ЛР пробовали бы навести мосты с новой администрацией в Вашингтоне. «Тем временем в различных коридорах власти беспокойство о политике администрации Трампа набирает силу, но нет никаких признаков, что Латвии удалось осуществить какие-то полезные дипломатические действия, чтобы больше понять, что нас ожидает после 20 января — инаугурации Трампа».

По оценкам экспертов, окружение Дональда Трампа формируют ныне три основные группы, консервативные традиционалисты, сторонники доктрины «Америка превыше всего», и технологические магнаты. Первое, на что будет обращать внимание новая администрация — это торговые отношения с Китаем. Могут быть отменены договоры о свободной торговле с Канадой и Мексикой. Ну а нашей республике только и остается, что постараться вписаться в глобальную «трампономику»...

#дональд трамп
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    15-го января

    Это примерно,как мой пудель наводит мосты с сомной-виляет хвостом и лижет руку.

    17
    0
  • JL
    Janina LV
    Тим Тим
    16-го января

    В вашем примере, все просто и понятно. Но другой пудель, выше пупа не дотягивается. И что ему предоставят полизать, под вопросом, поэтому тишина.

    6
    0

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