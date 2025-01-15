Росликов усомнился в эффективности санкций. Его заклеймили позором

Взрыв эмоций вызвала реплика Алексея Росликова по поводу роста ВВП в Евросоюзе и в Европе в целом. Ознакомившись с данными официальной статистики ЕС, депутат Сейма от "Стабильности!" усомнился в эффективности санкций в отношении России и Белоруссии. Как известно, Евросоюз принял 15 санкционных пакетов, на подходе - 16-ый.

Однако по данным евросоюзовской статистики, рост ВВП России в минувшем году составил 3,63%, а в Белоруссии экономический рост достиг 3,58%. При этом средний рост в ЕС в 2024-м определен на уровне 1,12%.

"Только ограниченный идиот продолжит верить, что санкции работают! Если и работают, то только против нас!" - написал А. Росликов в социальной сети Х... и был заклеймен позором.

Часть комментаторов были уверены, что весь экономический рост России базируется на резком увеличении военных расходов и переводе экономики на военный режим работы. А значит позитивный эффект для экономики будет кратковременный. Другие комментаторы просто сыпали оскорблениями в адрес автора реплики и прогнозировали обвал российской экономики в самое ближайшее время.

Отдельные комментаторы были уверены, что сомневаться в эффективности санкций могут только агенты Кремля - особенно еще до начала мирных переговоров.

Сам Алексей Росликов обратил внимание комментаторов, что это не российская, а евросоюзовская официальная статистика.