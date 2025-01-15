«В наших общих интересах укрепление и расширение санкций против РФ» - Браже в Гааге

В интересах Латвии и Нидерландов укрепление и расширение санкций против России, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, посетившая сегодня с рабочим визитом Нидерланды.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в Гааге Браже встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом. Министр иностранных дел Латвии поблагодарила Нидерланды за вклад в безопасность Балтийского региона, в частности, за участие контингента этой страны в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, которое Нидерланды в порядке ротации осуществляют с базы ВВС Эстонии в Эмари, а также за участие в расширенной боевой группе НАТО в Литве.

Министры также обсудили подготовку к следующему саммиту НАТО, который пройдет в Гааге с 24 по 26 июня. Браже говорит, что для Латвии важно, чтобы к этому сроку были утверждены установленные в оборонном планировании НАТО цели и шаги по долгосрочному сдерживанию России.

Браже и Велдкамп подписали договор между Латвией и Нидерландами об обмене взаимной классифицированной информацией и ее охране. Предполагается, что этот шаг поспособствует сотрудничеству двух стран в сфере безопасности и обороны.

Министры обсудили сотрудничество двух стран на двусторонней основе, в рамках НАТО, Евросоюза (ЕС) и других форматах, геополитические вызовы и вызовы политики безопасности, дальнейшее оказание поддержки Украине, ответственность России за войну в Украине, а также новые приоритеты Еврокомиссии, в том числе миграцию и борьбу с инструментализацией миграции в условиях гибридной войны у границ ЕС, а также работу над будущим многолетним бюджетом ЕС.

Браже отметила, что у Латвии и Нидерландов единая позиция о продолжении военной поддержки странами НАТО Украины и необходимости создания под эгидой Совета Европы специального трибунала по расследованию преступлений против Украины.

"В наших общих интересах - укрепление и расширение санкций против России, в том числе путем перекрывания ей доступа к западным технологиям, с целью максимально уменьшить доходы России и ослабить ее военный потенциал", - отметила Браже.

Министр иностранных дел Латвии рассказала, что странам ЕС необходимо продолжать снижать экономическую зависимость от России, более строго контролировать экспортируемые товары в странах их происхождения и декларирования, а также объяснять предпринимателям, что бизнес с Россией в долгосрочной перспективе неперспективен.

Кроме того, Браже приняла участие в организованной Министерством иностранных дел Нидерландов международной конференции высокого уровня по эффективному применению установленных ЕС санкций против России и Беларуси. В обращении министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что для эффективной реализации санкций важно тесное сотрудничество и обмен опытом между ответственными структурами.

Браже также приняла участие в панельной дискуссии высокого уровня с министром иностранных дел Нидерландов и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. В мероприятии также принимали участие спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан и советник президента Украины по санкциям Владислав Власюк. В свою очередь, в посольстве Латвии Браже встретилась с представителями диаспоры, которые работают и учатся в Нидерландах.