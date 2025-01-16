Профессор Тайванс призывает запретить в Латвии любое распространение ислама

В передаче «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4 профессор заявил, что необходимо попытаться строго контролировать, а в лучшем случае даже запретить любые проявления исламской религии в Латвии.

«Мы слышим о террористах, об экстремистах, о различных ужасах, связанных с именем ислама. Но где же слово «мирный ислам» и почему его представители не ставят своих экстремистов на место? Поэтому образ мусульманина таков: в одной руке Коран, в другой —автомат. «Такой религии нет места в цивилизованном мире», — резко заявляет профессор, который также приходит к выводу, что у руля исламских дел находятся радикалы, и все движения, направленные на создание исламского общества, должны быть запрещены.

«Эти вещи очень опасны. Они заканчиваются джихадом и оружием в руках», — предупреждает Тайванс. Он также критикует мирных мусульман за их пассивность и за то, что они не осуждают свои собственные радикальные течения веры.

Отвечая на вопрос о ранее обсуждавшемся бывшем руководителе Латвийского исламского культурного центра Олеге Имране Петрове, профессор отмечает, что такие люди особенно опасны и могут служить плохим примером для других.

«Неуравновешенные люди с экстремальными наклонностями могут воспринимать его как пример, достойный подражания. Мы можем ожидать подобных случаев», — отмечает Тайванс.