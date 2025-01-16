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«За что эти депутаты зарплату получают?!» Правящие недовольны поведением коллег от оппозиции 1

Политика
Дата публикации: 16.01.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Сегодня была предпринята очередная попытка "сорвать кворум".

Кажется, это уже становится "традицией" - вот уже второе пленарное заседание Сейма подряд оппозиция, действуя координированно, срывает кворум. На сей раз оппозиция воспользовалась тем, что отсутствовала довольно большая группа депутатов от правящей коалиции - одни болели, а еще три депутата, включая спикера Сейма, находятся с визитом в Киеве.

Напомним, неделю назад оппозиция вытащила электронные карты для регистрации и в результате не удалось принять в первом чтении противоречивый законопроект о климате - в зале в момент голосования находилось 49 депутатов при минимально необходимом кворуме в 50 депутатов. Повторная регистрация показала, что в зале нет даже половины от общего состава депутатов, а стало быть продолжать пленарное заседание было нельзя.

Правящие урок усвоили и сегодня сняли с повестки дня заблокированной неделю назад законопроект о климате. Оппозиция посчитала это своей маленькой победой и... сегодня снова повторила опробованный еще под занавес прошлого года метод "борьбы" с правящими. То есть снова был сорван кворум - на сей раз при рассмотрении законопроекта о ветряных генераторах в море. В зале не было кворума и вице-спикеру пришлось объявлять перерыв в заседании.

"Совершенно непонятно, почему депутаты не желают продолжать работу. Я не понимаю за что им платят, если они вот таким образом продолжают себя вести", - в интервью службе новостей ТВ-3 сокрушался глава парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваев.

В свою очередь, представители оппозиции считают свои действия совершенно оправданными, поскольку тем самым оппозиция снимает с повестки дня некачественные, на их взгляд, документы, а главное - показывает, что правящая коалиция слаба, как никогда и долго "не протянет". Как известно, у правительства Силини в Сейме всего 52 голоса и правящим с каждым разом все труднее обеспечить коалиционную дисциплину и перевес в голосах над оппозицией.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го января

    Во всем мире прислушиваются к оппозиции и она участвует в решении и о обсуждении В Латвии за время существования новой республики ни одно предложение от оппозиции не прошло.

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