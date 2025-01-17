Baltijas balss logotype

Освоить сверх плана? Бюджет Минобороны требует больше денег 3

Политика
Дата публикации: 17.01.2025
BB.LV
Освоить сверх плана? Бюджет Минобороны требует больше денег
ФОТО: LETA

В Министерстве финансов начаты дискуссии о возможностях увеличения финансирования обороны, чтобы правительство могло принять соответствующие решения при разработке проекта госбюджета на следующий год, сообщил агентству ЛЕТА министр финансов Арвилс Ашераденс.

Он отметил, что с учетом геополитической ситуации это очень важная дискуссия.

Глава Минфина напомнил, что в 2025 году финансирование обороны составит 1,719 млрд евро, или 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП).

"Мы также нашли возможность на 167,4 млн евро увеличить финансирование внутренней безопасности. Внутренняя и внешняя безопасность - две стороны одной медали", - сказал Ашераденс.

Ранее в Минфине заявили, что нахождение Латвии на восточном фланге НАТО накладывает на нее особую ответственность за безопасность региона, и увеличение расходов на оборону до 4% от ВВП является стратегически важным шагом для укрепления обороноспособности страны, повышения доверия союзников и выполнения международных обязательств.

В министерстве отметили, что оборона является одним из приоритетов страны, особенно в контексте сложной геополитической ситуации и постоянной угрозы со стороны России.

Достижение цели расходов на оборону до 4% от ВВП потребует ответственного подхода к разработке бюджета. Укрепление обороны - это не только гарантия национальной безопасности, но и инвестиции в долгосрочную стабильность государства, подчеркнули в Минфине.

Как сообщалось, Государственный совет по обороне (ГСО) Литвы, в который входят руководители государства и оборонной сферы, постановил, что в период со следующего года по 2030 год финансирование обороны должно составлять 5-6% от ВВП, чтобы ускорить в стране развертывание армейской дивизии.

"Мы договорились, что в период 2026-2030 годов на оборону будет ежегодно выделяться от 5 до 6% от ВВП", - сказал журналистам президент Гитанас Науседа после заседания ГСО.

По его словам, соглашение позволит сохранить средний уровень финансирования обороны на уровне 5,5% ВВП в течение этого периода.

"Вероятность российской военной агрессии по-прежнему реальна, но она не является неизбежной. Нам необходимо значительно активизировать наши усилия по укреплению обороны и сдерживания и направить на это больше ресурсов", - сказал президент.

"Нашу безопасность также обеспечивает членство в НАТО, но оно будет эффективным только в том случае, если мы будем готовы защищать себя сами", - добавил он.

1
12

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    18-го января

    А заработать побольше не забыли, или решили еще в долг набрать?

    11
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    18-го января

    Долг, конечно долг. И не сомневайтесь даже. Из еврофондов каких нибудь что то выцыганем...

    7
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го января

    Бегают-суетятся с подожжёными сраками три шавочки-" тяф! четыре процента!! нет! вследующем году пять! обязательно пять!!! мы можем! вы нас не бросите же????" И смотришь на это шевеление паническое, что тараканам в щель кипятку плеснули... твари клоунские ничтожные.

    13
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео