Поездка в Прагу за 23 440 евро за счет налогоплательщиков. Уволен исполнительный директор Резекненской думы Олехно

Раймонд Олехно, ранее отстраненный от должности исполнительный директор Резекненского самоуправления, в пятницу был уволен.

На заседании временной администрации самоуправления глава администрации Гуна Пуце сообщила, что 16 января было получено заявление об увольнении исполнительного директора.

Олехно был уволен единогласно. С ним самим агентству ЛЕТА пока связаться не удалось.

Как сообщалось, Олехно был отстранен от должности в августе в связи с поездкой в Прагу сотрудников муниципального отопительного предприятия "Rēzeknes siltumtīkli"

Как сообщила местная газета "Rēzeknes Vēstis", поездка в Прагу стоила 23 440 евро, хотя в самоуправлении уже были финансовые сложности. По данным издания, в поездку отправились 40 человек, в том числе 15 членов семей сотрудников. В компании заявили газете, что поездка была "организована экономически выгодно".

Целью поездки было сплочение коллектива с целью укрепления и повышения культуры, мотивации и лояльности коллектива.

Пуце сообщила, что Олехно как представитель держателя долей капитала "Rēzeknes siltumtīkli" был отстранен от работы до выяснения обстоятельств.