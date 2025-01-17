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СГБ отказала в допуске к гостайне ведущему должностному лицу, а восьми предоставила допуск на сокращенный срок 1

Политика
Дата публикации: 17.01.2025
BB.LV
СГБ отказала в допуске к гостайне ведущему должностному лицу, а восьми предоставила допуск на сокращенный срок

Служба государственной безопасности (СГБ) отказала в допуске к государственной тайне одному высокопоставленному муниципальному чиновнику и предоставила его на короткий срок еще восьми, выяснило информационное агентство ЛЕТА.

В СГБ заявили, что рассмотрели все заявления исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей на получение специального допуска к государственной тайне.

По результатам оценки было принято одно решение об отказе в выдаче специального разрешения в связи с выявленными рисками для безопасности защищаемой информации. При этом восьми должностным лицам самоуправлений СГБ выдала специальные разрешения на сокращенный срок - один, два или три года вместо максимальных пяти лет, отметили в учреждении.

Специальные разрешения выданы на более короткий срок в связи с выявленными факторами риска, которые пока не являются достаточным основанием для отказа в допуске. В то же время СГБ продолжит уделять пристальное внимание деятельности этих лиц.

В ходе проверок, проведенных СГБ, всесторонне оценивались надежность и способность сохранять государственную тайну претендентов на получение специальных разрешений, отмечают в службе.

Напомним, что с 1 июня 2024 года вступило в силу требование, согласно которому исполнительные директора и заместители исполнительных директоров самоуправлений должны в месячный срок направить в уполномоченный орган государственной безопасности запрос о выдаче специального допуска к государственной тайне.

Неполучение такого допуска влечет за собой увольнение должностного лица.

В то же время Сейм принял поправки к закону о самоуправленияхи, которые после следующих муниципальных выборов устанавливают обязанность для самоуправлений просить о получении допуска к государственной тайне также для глав самоуправлений и их заместителей.

Муниципальные руководители не будут автоматически терять свои посты, даже если не получат допуск.

#сгб #гостайна
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    17-го января

    Избиратели это все ерунда. В демократичной Латвии, только СГБ решает, кто может управлять государством. Допустили к гостайне- можешь, не допустили- не достоин!

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