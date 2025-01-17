В ближайшие три года населению Латвии предписано сплотиться вокруг руководства

Структура называется — Совет по надзору за основными направлениями развития сплоченного и граждански активного общества. Сокращенно — СНОНРСГАО.

СНОНРСГАО предстоит создать совсем скоро — к 2027 году, так как именно такими временными рамками ограничен соответственный план.

Чем славится латвийская культура

"Стали более принадлежащими, но не сплоченными", — так характеризует ведомство А. Лаце нынешнюю ситуацию. Для участия латвийцев в местной общественной жизни характерна в основном интернет–активность — действительно, написать коммент в социальной сети легче, чем фактически действовать в некой организации. Потому Минкульт полагает, что "надо больше вовлекать различные подверженные риску социальной заброшенности группы жителей, чтобы не создавалась политическая система, в которой участвуют только образованные и представляющие большинство члены общества".

Ну а еще беспокоит "раздробленная система курсов освоения латышского языка"…

"Влияние глобальных перемен на сплочение общества" также отмечается экспертами министерства. "Пандемия Covid–19 и вторжение России в Украину существенно повлияли на общество Латвии, способствуя национальной мобилизации и укрепляя этнические отношения".

С последним тезисом можно и не согласиться — хотя на фоне сотен возбужденных уголовных и административных дел, эмиграции десятков активных граждан Латвии, а равно и депортации граждан России, может получиться себе дороже.

Остается лишь констатировать вслед за Минкультом, что "в результате войны в Украине жители стали политически активней, создав общины и местных лидеров". Вот нынешний евродепутат Рейнис Познякс, к примеру, начинал с составления конвоев помощи ВСУ. А Лиана Ланга!..

Соответственно и государство не забывает про важность общественной работы. Так, фонды на них возросли с 400 000 евро в 2019 году до 2 500 000 евро в 2025 году. Получается, впрочем, в полном соответствии с издевательской аббревиатурой ГОНГО, в переводе — "государством организованные негосударственные организации". Несколько лет назад за таковые корили именно что авторитарные режимы…

Как известно, с начала сего года в ЛР более не ведется общественное телевещание на русском языке. Однако в рамках "качественного и надежного пространства демократического соучастия и информации" выделяется 86 425 евро. Будут всякие семинары, опросы, фокус–группы…

Некоторые, наверно, и плакаты на двух языках на улицах Риги заметили — как важно остановить лживую пропаганду. Это, если что, подразделение психологических операций эстонских ополченцев пришло на подмогу. Им можно по–русски..

Что–то с памятью моей стало

2025 год, как известно, ознаменован важной исторической датой — 80–летием завершения Второй мировой войны. Вероятно, поэтому в ведении Министерства культуры оказался неплохой для латвийской исторической науки бюджетик в 236 000 евро, на которые будет "способствовать созданию понимания объединяющей социальной памяти в обществе".

В ее рамках будет проводиться разного рода "популяризация основанной на доказательствах информации о событиях истории Латвии". Общество будет образовываться в плане создания государственности ЛР и ее развития в контексте истории Европы и мира. Создана и уполномоченная "группа историков".

Ну а для тех, кто прибыл в нашу страну совсем недавно, будет служить "агентство одной остановки", где новые иммигранты получат всю помощь. На него выделяется 2 440 474 евро, правда, на целых пять лет, вплоть до 2029 года. Вероятно, тогда, полагают, острота проблемы беженцев в Европе спадет. Или примут новую программу?

В любом случае на следующую пятилетку у нас в стране истратят также 2 598 495 евро на обучение граждан "третьих государств" латышскому, и еще 1 881 188 евро для курсов — "о жизни в Латвии".

Забавно, что на фоне вышеуказанных действительно солидных цифр всего 100 000 евро выделяется Минкультом для "поддержки сохранения своеобразия культуры нацменьшинств", проведение фестиваля оных, а также деятельность Консультативного совета нацменьшинств. Да–да, есть в ЛР и такой!

Хотя вот зампредседателя Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, Анна Ранцане ("Новое Единство"), перечисляя особенности нашего социума, определило в первую очередь, что общество обязано быть "национальным"… Сатверсме провозглашает примат латышского языка и культуры!

Госпожа Ранцане, между прочим, интерпретировала мысль недавно награжденного мультфильма "Поток", что мы, люди мира, должны быть едины. Только вот некоторая деталь ускользнула от мысли государственницы — что картина–то снята про животных, которые взаимодействуют на руинах цивилизации человечества…

— Мы живем в интересное время, которое философ Скайдрите Ласмане назвала Эпохой Потока, — продолжила рассуждать А. Ранцане. — Время непредсказуемых и даже жутких перемен. Которое можно пережить только с помощью эмпатии, понимания и сотрудничества.

Золотые слова! Кстати, не напомните, госпожа депутат, а как премьерская партия "Новое Единство" голосовало по поводу запрета образования на русском языке, сноса памятников и переименования улиц? И уж сколько эмпатии было проявлено в ходе селекции и депортации граждан РФ.

Хочу быть украинцем

Затем дали слово директору департамента политики сплоченного общества. Такой пост занимает в Минкульте Елена Шайцане. Она сказала на заседании комиссии Сейма, что ее ведомство проводило "очень глубокие и интенсивные дискуссии с негосударственными организациями", что послужило инвестициями в новый План. Особенно возросла активность общественников в Видземе, влиятельней стали и неформальные общины по окраинам Риги.

"Огромным прогрессом" она назвала норму, по которой самоуправлениям положено выделять не менее 0,5% своего бюджета на финансирование активистов.

Советница министра культуры Сигне Грубе заметила, что важно выделять больше денег на Латгалию, причем можно задействовать и другие фонды.

Депутат от Объединенного списка Ингмарс Лидака заинтересовался в этой связи активностью украинцев в ЛР — госпожа Грубе ответила, что беженцы проводят много разных мероприятий, им содействуют. Е. Шайцане дополнила — украинцам полагаются "специфические инструменты поддержки". Разумеется, это касается бежавших в ЛР граждан Украины, а не местных неграждан…

Депутат Юргис Клотиньш из Национального объединения между тем поднял вопрос — а где же активность по теме демографии? Присутствующие чиновницы рассказали, что в ЛР продолжится программа "Почетных семей" (от трех детей), 4500 детям окажут психологическую помощь, таковую получат также около 400 семей. Притом, как отметила Е. Шайцане, особое внимание будут уделять национальной идентичности и Культурному канону.

А вот госпожа Ранцане сообщила, что в ее родной Латгалии, к сожалению, школьники не могут приехать в Ригу на культурные мероприятия. Ее успокоили: в связи с оптимизацией школ (т. е. закрытием малых учебных заведений) денег станет больше — и детям организуют экскурсию в столицу государства ЕС и НАТО.