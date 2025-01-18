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Это нужно менять! Предприниматель призвал к решительным действиям в распределении налогов 1

Политика
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
Это нужно менять! Предприниматель призвал к решительным действиям в распределении налогов

Президент конфедерации работодателей о том, как повысить заинтересованность самоуправлений в создании рабочих мест, в привлечении инвестиций.

Президент конфедерации работодателей Андрис Бите считаеи, что сегодня руководители самоуправлений не особо заинтересованы в том, чтобы в их городе или крае создавались производства, развивался бизнес. "Система построена таким образом, что подоходный налог направляется по месту жительства налогоплательщика. Человек живет, к примеру, в Бауске, работает в Риге, но налог поступает в Бауску и этому городу хорошо. Плюс регионы получают гарантированный доход из фонда выравнивания. Это все нужно менять! Правительство должно действовать решительно: менять систему фонда выравнивания и менять распределение подоходного налога: часть налога должна уходить по месту жительства работника, а часть - в то самоуправление, в котором человек работает. И тогда местные власти будут заинтересованы в создании рабочих мест", - сказал в интервью ТВ-24 Андрис Бите.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    19-го января

    Президент конфедерации рабовладельцев плохо учил математику в школе и не знает , что от перемены мест слагаемых сумма прибыли не поменяется и тем более не увеличится? Или как всегда заводит одну и ту же шарманку, о том что нужно понизить налоги для капиталистов и тогда экономика процветёт и взлетит ракетой?

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