Это нужно менять! Предприниматель призвал к решительным действиям в распределении налогов

Президент конфедерации работодателей Андрис Бите считаеи, что сегодня руководители самоуправлений не особо заинтересованы в том, чтобы в их городе или крае создавались производства, развивался бизнес. "Система построена таким образом, что подоходный налог направляется по месту жительства налогоплательщика. Человек живет, к примеру, в Бауске, работает в Риге, но налог поступает в Бауску и этому городу хорошо. Плюс регионы получают гарантированный доход из фонда выравнивания. Это все нужно менять! Правительство должно действовать решительно: менять систему фонда выравнивания и менять распределение подоходного налога: часть налога должна уходить по месту жительства работника, а часть - в то самоуправление, в котором человек работает. И тогда местные власти будут заинтересованы в создании рабочих мест", - сказал в интервью ТВ-24 Андрис Бите.