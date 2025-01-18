Министр против двойных стандартов в вопросе госязыка

Курьеров заставят выучить латышский... или они не смогут работать в сфере обслуживания.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) недоволен тем, что курьеры не владеют госязыком.

"Я лично считаю, что как те, кто работают в сфере обслуживания, так и курьеры, доставляющие еду, должны говорить на латышском.

Мы хотим монахинь, которые не владеют латышским, выгнать из Латвии, но допускаем, что в Риге полно людей, которые обслуживают латвийцев, но не знают латышского - мы этот вопрос подняли на коалиционном совете... Критическая масса достигнута и нужно прекратить эти двойные стандарты в вопросе госязыка", - заявил в интервью Латвийскому ТВ Армандс Краузе.