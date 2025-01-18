Baltijas balss logotype

Министр против двойных стандартов в вопросе госязыка 6

Политика
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
Министр против двойных стандартов в вопросе госязыка

Курьеров заставят выучить латышский... или они не смогут работать в сфере обслуживания.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) недоволен тем, что курьеры не владеют госязыком.

"Я лично считаю, что как те, кто работают в сфере обслуживания, так и курьеры, доставляющие еду, должны говорить на латышском.

Мы хотим монахинь, которые не владеют латышским, выгнать из Латвии, но допускаем, что в Риге полно людей, которые обслуживают латвийцев, но не знают латышского - мы этот вопрос подняли на коалиционном совете... Критическая масса достигнута и нужно прекратить эти двойные стандарты в вопросе госязыка", - заявил в интервью Латвийскому ТВ Армандс Краузе.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
85

Комментарии (6)

  • А
    Андрей
    20-го января

    А монахини им чем не угодили? Они вообще никого не обслуживают. Они Богу служат. Политика тут вообще причём? Или коалиционной либерастической тусовке Церковь вообще и монахи(ни) в частности как кость в горле? Кстати о птичках: много месяцев назад гос-во вроде как обещало выделить денег на восстановление купола собора на Кр.Барона. Купол уже даже обставили оболочкой. Но восстановительные работы так и не начаты. В чём дело? "Денег нет, но вы держитесь"? Или Денег дали, но они куда-то пропали?

    2
    0
  • JD
    Janis Dombris
    19-го января

    Ну он сам же говорит, люди обслуживают,не владея языком, ключевое обслуживают. Схема же рабочая, че мешает-то. Что им вообще говорить - здрастье, ваш заказ? Но заказывать еду курьером в целом это зашквар.

    21
    1
  • JB
    Janis Berzin
    19-го января

    Для капитала нацизм выгоден, когда помогает захватывать чужие ресурсы, бизнес, использовать бесплатный труд рабов, подавлять борьбу рабочих. Сейчас империализм справляется с этими задачами , имея бутафорскую, буржуазную демократию. Поэтому местечковые заигрывания с нагнетанием, усилением шовинизма бесперспективны в плане увеличения прибыли для капитала.

    29
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    19-го января

    ну не знаю, даже ВВ Фрейберга не хочет выгонять монахинь

    12
    0
  • Д
    Дед
    19-го января

    Может просто создать латышские курьерские фирмы и рынок сам решит , нужны ли они.

    66
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    18-го января

    Или курьерский бизнес сдохнет, либо все забьют на эти потуги.

    48
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео