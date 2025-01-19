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Ринкевич посетит мероприятие Шваба: Всемирный экономический форум в Швейцарии 1

Политика
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
Ринкевич посетит мероприятие Шваба: Всемирный экономический форум в Швейцарии
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич со вторника, 21 января, до четверга, 23 января, будет принимать участие во Всемирном экономической форме в швейцарском Давосе, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

На форуме у президента запланированы встречи с главами других государств, представителями международных институтов и предприятий.

Как отмечается на сайте форума, встреча 2025 года соберет мировых лидеров для решения важных глобальных и региональных вопросов, в числе которых ответы на геополитические потрясения, стимулирование роста для повышения уровня жизни и осуществление инклюзивного энергетического перехода.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го января

    Даже не хочется поедпологать в качестве кого, учитывая повесточки что продвигает это сборище.

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