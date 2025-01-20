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«США могут рассчитывать на Латвию»: Ринкевич отправил письмо за океан 5

Политика
Дата публикации: 20.01.2025
BB.LV
Эдгар Ринкевич уже встречался с четой Трампов.

Эдгар Ринкевич уже встречался с четой Трампов.

ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил письмо Дональду Трампу, сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис.

В письме глава государства выразил твёрдую поддержку США и лидерству президента Дональда Трампа, особо отметив важность противостояния российской агрессии и поддержки Украины.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия придаёт большое значение военному присутствию США в странах Балтии и благодарна за приверженность США обеспечению безопасности и обороны региона.

Президент Латвии заверил, что США могут рассчитывать на Латвию как на "непоколебимого и надёжного союзника", который продолжает укреплять свои возможности и возможности альянса НАТО.

Сегодня Ринкевич отправил еще одно письмо – бывшему президенту США Джо Байдену, выразив благодарность за твёрдую позицию в ответ на войну России против Украины, а также за вклад в обеспечение безопасности Латвии, Балтийского региона и евроатлантического пространства.

Что написала Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также решила поздравить Трампа. В своем пиьсме она сообщила, что США являются важным стратегическим союзником для Латвии.

Силиня выразила надежду на тесное сотрудничество между администрацией Трампа и правительством Латвии. Силиня отметила решимость Латвии укреплять участие США в обеспечении безопасности и экономического развития Латвии.

Как сообщал bb.lv, Трамп в понедельник принёс присягу в Капитолии, вступив в должность 47-го президента США.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что "началась золотая эпоха Америки". С сегодняшнего дня "наша страна будет процветать и вновь будет уважаться во всём мире", — отметил новый президент.

Он осудил "радикальную и коррумпированную" администрацию своего предшественника Джо Байдена, добавив, что упадок США закончился.

#дональд трамп #инаугурация
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Комментарии (5)

  • М
    Михаил
    21-го января

    Правила поменялись, нетрадиционная ориентация больше не в моде, а Ринкевич так и остался в голубом. Назад свои слова и ориентацию уже не забёрешь. Причём, этих «нетрадиционных» кадров больше всего среди латышской политической верхушки и нац. бюрократии. Трампу это не понравится.

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го января

    Смешно ..смешно... Предлагаю ринкевичу в стендаперы податься, после президенства. Шутковать по кабакам. Литва и эстония, наверное, подобно тоже шутканули.

    12
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го января

    Trump - -Vladimir! What is Latvia?

    -It's small village near Leningrad....

    16
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го января

    Всех педирастов и представителей ЛГБТ Трамп собирается опустить ниже плинтуса. Писец презику Ринкевичу.

    50
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    20-го января

    Интересно,а Трамп знает о ориентации Рикневича и вообще,где находится Латвия.

    66
    3
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