Эдгар Ринкевич уже встречался с четой Трампов.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил письмо Дональду Трампу, сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис.
В письме глава государства выразил твёрдую поддержку США и лидерству президента Дональда Трампа, особо отметив важность противостояния российской агрессии и поддержки Украины.
Ринкевич подчеркнул, что Латвия придаёт большое значение военному присутствию США в странах Балтии и благодарна за приверженность США обеспечению безопасности и обороны региона.
Президент Латвии заверил, что США могут рассчитывать на Латвию как на "непоколебимого и надёжного союзника", который продолжает укреплять свои возможности и возможности альянса НАТО.
Сегодня Ринкевич отправил еще одно письмо – бывшему президенту США Джо Байдену, выразив благодарность за твёрдую позицию в ответ на войну России против Украины, а также за вклад в обеспечение безопасности Латвии, Балтийского региона и евроатлантического пространства.
Что написала Силиня
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также решила поздравить Трампа. В своем пиьсме она сообщила, что США являются важным стратегическим союзником для Латвии.
Силиня выразила надежду на тесное сотрудничество между администрацией Трампа и правительством Латвии. Силиня отметила решимость Латвии укреплять участие США в обеспечении безопасности и экономического развития Латвии.
Как сообщал bb.lv, Трамп в понедельник принёс присягу в Капитолии, вступив в должность 47-го президента США.
В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что "началась золотая эпоха Америки". С сегодняшнего дня "наша страна будет процветать и вновь будет уважаться во всём мире", — отметил новый президент.
Он осудил "радикальную и коррумпированную" администрацию своего предшественника Джо Байдена, добавив, что упадок США закончился.
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