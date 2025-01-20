В письме глава государства выразил твёрдую поддержку США и лидерству президента Дональда Трампа, особо отметив важность противостояния российской агрессии и поддержки Украины.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия придаёт большое значение военному присутствию США в странах Балтии и благодарна за приверженность США обеспечению безопасности и обороны региона.

Президент Латвии заверил, что США могут рассчитывать на Латвию как на "непоколебимого и надёжного союзника", который продолжает укреплять свои возможности и возможности альянса НАТО.

Сегодня Ринкевич отправил еще одно письмо – бывшему президенту США Джо Байдену, выразив благодарность за твёрдую позицию в ответ на войну России против Украины, а также за вклад в обеспечение безопасности Латвии, Балтийского региона и евроатлантического пространства.

Что написала Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также решила поздравить Трампа. В своем пиьсме она сообщила, что США являются важным стратегическим союзником для Латвии.

Силиня выразила надежду на тесное сотрудничество между администрацией Трампа и правительством Латвии. Силиня отметила решимость Латвии укреплять участие США в обеспечении безопасности и экономического развития Латвии.

Как сообщал bb.lv, Трамп в понедельник принёс присягу в Капитолии, вступив в должность 47-го президента США.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что "началась золотая эпоха Америки". С сегодняшнего дня "наша страна будет процветать и вновь будет уважаться во всём мире", — отметил новый президент.

Он осудил "радикальную и коррумпированную" администрацию своего предшественника Джо Байдена, добавив, что упадок США закончился.