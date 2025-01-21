Будет еще одно парламентское расследование?

Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ руководитель одной из правящих фракций Сейма - Союза зеленых и крестьян, - Харийс Рокпелнис высказал предположение, что только сменой совета airBaltic "дело не закончится" и предположил, что вскоре все равно поднимется вопрос об ответственности за ситуацию в авиакомпании правления во главе с М. Гауссом.

Далее депутат Сейма Х. Рокпелнис выразил мнение, что в Сейме может быть создана парламентская следственная комиссия, дабы выяснить реальную финансовую ситуацию в авиакомпании и понять, как airBaltic дошел до такого состояния.

Отметим, чтобы создать парламентскую следствию комиссию, необходимо заручиться поддержкой не менее 34 депутатов Сейма.