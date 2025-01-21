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Будет еще одно парламентское расследование? 3

Политика
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
Будет еще одно парламентское расследование?

Лидер сеймовской фракции сделал неожиданный прогноз.

Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ руководитель одной из правящих фракций Сейма - Союза зеленых и крестьян, - Харийс Рокпелнис высказал предположение, что только сменой совета airBaltic "дело не закончится" и предположил, что вскоре все равно поднимется вопрос об ответственности за ситуацию в авиакомпании правления во главе с М. Гауссом.

Далее депутат Сейма Х. Рокпелнис выразил мнение, что в Сейме может быть создана парламентская следственная комиссия, дабы выяснить реальную финансовую ситуацию в авиакомпании и понять, как airBaltic дошел до такого состояния.

Отметим, чтобы создать парламентскую следствию комиссию, необходимо заручиться поддержкой не менее 34 депутатов Сейма.

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Эдуард Эльдаров
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1

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    21-го января

    И толку? Рейл балтик расследовали, кто сел в тюрьму, где украденные деньги?

    13
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    22-го января

    Как какого толку? Найдут крайнего. Мягкие кресла сменят на другие тостые жопки. Денежные потоки и влияния потект чере других людишек. Хватит. Одни покормились, так передай корытце следующим в ринде. Тоже хотят кушать же.

    4
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    22-го января

    потект чере-потекёт через. (чёрт. клавиатура от гугла тупа в обучении, но без тормозов. от мракософта быстро учиться, но тормозит задумчиво)

    0
    0

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