Baltijas balss logotype

Для Латвии крайне важно получить один статус в ООН - дипломат 1

Политика
Дата публикации: 21.01.2025
LETA
Для Латвии крайне важно получить один статус в ООН - дипломат
ФОТО: LETA

Для Латвии крайне важно стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, поскольку ООН формирует международный правовой порядок, подчеркнул в интервью агентству ЛЕТА бывший посол Латвии в России, Германии и США Андрис Тейкманис.

Он отметил, что в ООН не все идеально и достичь соглашения в организации, состоящей из 193 стран, очень трудно, но для Латвии как малого государства очень важно, чтобы обеспечивался правовой порядок международных процессов.

"Если мы отменяем этот порядок, мы возвращаемся в Средневековье, где побеждает сильнейший. Надо понимать, что у ООН нет альтернативы. Нет ни одного другого органа, который мог бы определять международный правовой порядок, даже если нынешний работает не всегда эффективно", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Совбез ООН является самым авторитетным органом международной безопасности, который может принимать обязывающие решения. Проблема заключается в праве вето Китая и России, но альтернативы Совбезу нет.

Если Латвия станет непостоянным членом Совбеза ООН, для нее откроются широчайшие возможности предлагать свои инициативы и влиять на международную повестку дня.

"Если мы сами туда не попадем, вместо нас этого делать никто не станет. Это доказали наши соседи - Литва и Эстония, которые во время своего непостоянного членства в Совбезе ООН выступили с рядом важных инициатив. Как бы мы не критиковали ООН или ее генсека, альтернативы нет", - заявил Тейкманис.

Он частично согласился с выводами ряда исследований о том, что ООН не смогла разрешить ни один из кризисов последних десятилетий, однако подчеркнул, что любая модель урегулирования тех или иных кризисов, по которой достигается соглашение, не "придумывается из ниоткуда", а основывается на резолюциях ООН.

"Так что я бы не сказал, что ООН - это орган, который мы можем не принимать во внимание. Что же тогда мы будет принимать во внимание? Того, кто сильнее, у кого мощнее атомная бомба?", - сказал Тейкманис.

В 2011 году Латвия заявила свою кандидатуру для избрания в 2025 году непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2026-2027 гг. Членами ООН являются 193 страны, и для избрания Латвии необходимо набрать не менее двух третей, или 129 голосов. Латвия проводит кампанию для получения статуса непостоянного члена под лозунгом "Вместе за мир и устойчивость".

#оон
0
1

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    М-да. А какой в этом смысл, Андрис?! Посол, посол... Похоже дальше своего носа Вы не в состоянии ни что что-то видеть, ни уж тем более понимать современные тенденций.

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео