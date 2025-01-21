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На прицеле - граждане России? В Латвии хотят ужесточить контроль за рядом жителей 1

Политика
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
На прицеле - граждане России? В Латвии хотят ужесточить контроль за рядом жителей
ФОТО: LETA

Ответственные учреждения, вероятно, подготовят поправки, чтобы эффективнее контролировать действия граждан третьих стран в Латвии, сообщил журналистам во вторник после заседания подкомиссии Сейма по внутренней безопасности ее руководитель Эдвин Шноре (Национальное объединение).

Сегодня на полузакрытом заседании подкомиссия заслушала представителей Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности по вопросам безопасности, связанным с гражданами третьих стран в Латвии.

Заседание было организовано потому, что вопрос весьма актуален в обществе и люди обеспокоены тем, что граждан третьих стран часто можно увидеть на улицах, сказал Шноре после заседания.

По данным властей, в Латвии проживает около 60 000 граждан Украины. На втором месте - граждане России, число которых за последний год сократилось примерно на 10 000 человек, что означает, что принятые ранее Сеймом поправки к Закону об иммиграции работают, сказал Шноре.

"Тенденция такова, что вместо российских граждан прибывают тысячи граждан Средней Азии из Узбекистана и Таджикистана, хотя некоторые граждане этих стран уже покинули Латвию", - говорит Шноре, который считает, что "это очень серьезно".

Приезд в Латвию граждан-мусульман из стран Центральной Азии создает угрозу безопасности с точки зрения возможной радикализации и нелегальной занятости. "Мало что известно об их прошлом и религиозных наклонностях", - сказал Шноре.

Пограничная охрана делает все возможное, чтобы предотвратить риски безопасности уже на границе, но необходимо учитывать ограниченность ее ресурсов, и "невозможно отсеять всех", сказал Шноре.

Шноре сообщил, что в своей повседневной работе органы безопасности присматриваются к гражданам России, Украины и Средней Азии. Украинские граждане находятся в поле зрения властей, поскольку некоторые из них приехали в Латвию через Россию с оккупированных территорий.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    Фантастика! Не будет эмигрантов Шноре нечего будет делать? Похоже что он действительно полный дебил.

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