Налоговые льготы: законопроект Ринкевича обращается к совести работодателей

На минувшей неделе Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) рассматривала в первом чтении предложенные президентом ЛР Эдгаром Ринкевичем поправки к Закону о подоходном налоге с населения.

Очередная налоговая реформа предусматривает освобождение от подоходного налога денег, потраченных работодателем на помощь наемным работникам или находящимся на их иждивении лицам в приобретении медицинских технологий.

Правда, лишь в случае диагностированных тяжелых заболеваний и если приобретение назначенных консилиумом врачей лекарств или иных лечебных средств из госбюджета не покрывается или покрывается частично.

"Недоступна статистика или данные"

В парламентскую комиссию поступило письмо министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), который отмечает, что у ведомства "нет концептуальных возражений против включенных в законопроект норм".

В настоящее время поддержка со стороны работодателей действительно облагается подоходным налогом с населения (налогом с заработной платы) и обязательными выплатами государственного социального обеспечения. Между тем "Министерству финансов недоступна статистика или данные о том, в каком размере и как часто работодатели выбирают поддерживать своих работников, присваивая им помощь в деньгах для приобретения лекарств".

Поэтому и невозможно определить фискальное воздействие предлагаемой нормы на бюджеты государства и самоуправлений в случае его принятия. В аннотации к нормативному акту содержится предположение про "небольшое негативное воздействие на налоги рабочей силы", которое тем не менее "будет компенсировано позитивным влиянием на народное хозяйство в целом".

Между тем Минфин обратил внимание, что в нынешнем юридическом понимании иждивенцами являются несовершеннолетние дети, или же лица в возрасте до 24 лет в случае продолжения получения ими образования. "Только в отдельных, определенных законом случаях, льготы применяют также к неработающим супругам (в зависимости от числа и возраста находящихся на обеспечении супруга детей) или братьев и сестер (в зависимости от их возраста/факта продолжения образования, если у них нет работоспособных родителей)".

Закон о подоходном налоге с населения не позволяет получать льготы людям, которые получают пенсию — они не считаются "находящимися на попечении". Равно не могут считаться иждивенцами "супруги, у которых диагностировано тяжелое заболевание и которые получают пенсию по инвалидности".

Потому А. Ашераденс призвал к дискуссии — "по кругу субъектов, на которых направлено включенное в законопроект регулирование".

Бизнесу гарантируют добровольность

Руководил заседанием Комиссии по бюджету и финансам (налогам) Андрис Шуваевс, он же руководитель фракции "Прогрессивных", сразу предоставил слово советнице президента Кристине Лице — ведь глава государства инициировал поправки после встречи с обществом Onkoalianse.

— Первое главное соображение — общественное здоровье и насколько государство может или не может обеспечить компенсируемые лекарства и медицинские технологии. С другой стороны, это непосредственно влияет на производительность труда. Были большие дискуссии, что человеческие ресурсы — ценность.

"Недостаток рабочей силы" в Латвии, по словам К. Лице, связан в том числе и с длительным пребыванием наших людей на бюллетенях. Так что дополнительные финансовые рычаги смогут быстрей вернуть работников на рынок труда из нетрудоспособности по болезни. Разумеется, все будет сугубо добровольно — бизнесу ничего не вменяется в обязанность. К тому же данная опция никоим образом не освобождает государство "от обязанности делать все возможное, чтобы обеспечить средства для компенсации лекарств".

— Работая над законопроектом с коллегами из Минздрава и Минфина, обсудили, как сделать, чтобы не было дополнительной административной нагрузки, — подчеркнула К. Лице. Поэтому, считает она, в нормативном акте все достаточно четко прописано. "Никакие новые документы не предусматриваются".

Что касается круга родственников, коим возможно оказание помощи, то советница Э. Ринкевича четко указала — несовершеннолетние (и приравненные к ним) дети и неработающие супруги. Конечно, продолжатся и негосударственные кампании по сбору средств на лечение — их смогут использовать те, кто по разным причинам не квалифицируется по параметрам нового закона.

— К сожалению, всем не хватает финансирования компенсируемым медикаментов, — признала советница президента Латвии.

То, что доктор прописал

Парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский обратил внимание, что запрос на медикаменты будет осуществляться не по желанию пациентов или его родственников — но согласно решению врачебного консилиума.

"Не все покрывает инструмент компенсации, и не покрывает полностью, — сказал чиновник. — Есть дорогие медикаменты, которые мы покрываем на 75%, тем самым для пациента 25% могут быть непреодолимой преградой. Вроде бы государство ему обещало, что компенсирует — но все же этого недостаточно, чтобы пациент мог получить этот медикамент".

Упомянув платформу по сбору пожертвований, А. Уршульский отметил, что она в основном собирает деньги для взрослых пациентов, о несовершеннолетних же заботится Детский фонд.

Представители Onkoalianse привели свои расчеты: после изменений в налогах юридическое лицо сможет выдать лекарств не на месяц, а на два за те же деньги. Для примеров были приведены дорогие лекарства — в Латвии один препарат стоит 14 000 евро, в Литве — 5000 евро. Поэтому поправки необходимы — "законодатели должны сделать то, что им ничего не будет стоить". Точно так же сейчас в ЛР существуют нормы, позволяющие предоставить работнику возможность высшего образования за счет компании, с вычетом соответственных налогов.

Глава комиссии А. Шуваевс заметил, со своей стороны, что "онкология становится моложе". Депутат признался, что он и сам лечится от онкологического заболевания. Но помощь всем, увы, государство оказать не в силах…

Кстати, Сейм отменил программу медицинских страховок для депутатов за счет учреждения — еще в годину "дыжтибелиса" 2008–2009 гг. Ныне народные избранники и прочий персонал могут прикупить за свою денежку страховку, покрывающую несчастные случаи. Впрочем, платить надо несколько десятков евро.