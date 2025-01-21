Президент посетит Всемирный экономический форум в Швейцарии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня до четверга, 23 января, принимает участие во Всемирном экономической форме в швейцарском Давосе, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

На форуме у президента запланированы встречи с главами других государств, представителями международных институтов и предприятий.

Как отмечается на сайте форума, встреча 2025 года соберет мировых лидеров для решения важных глобальных и региональных вопросов, в числе которых ответы на геополитические потрясения, стимулирование роста для повышения уровня жизни и осуществление инклюзивного энергетического перехода.