Принята отставка совета airBaltic

Во вторник на общем собрании акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" акционеры приняли к сведению достигнутую в понедельник, 20 января, договоренность о прекращении договора полномочий с председателем совета "airBaltic" Клавсом Васксом и членами совета Каспарсом Озолиньшем и Андрисом Лиепиньшем, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Задача министерства - обеспечить непрерывность деятельности "airBaltic" и ответственный переход руководства компании, как это предусмотрено взаимным соглашением с действующим советом, который продолжит выполнять свои обязанности до следующего собрания акционеров.

Ожидается, что новый состав совета будет назначен на следующем собрании акционеров 11 февраля этого года.

Министерство начало отбор нового состава совета, чтобы обеспечить продолжение текущих процессов и поддержать стратегические цели "аirBaltic".