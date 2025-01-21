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Ринкевич пообщался с Алиевым 5

Политика
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
Фото - канцелярия президента Латвии

Фото - канцелярия президента Латвии

Встреча президентов Латвии и Азербайджана прошла сегодня "на полях" Давоского форума.

Сегодня президент Латвии Эдгарс Ринкевич провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы двух государств находятся сейчас в Давосе, на Всемирном экономическом форуме. Президент Латвии на встрече указал на позитивное развитие отношений между нашими странами, а также подчеркнул, что Латвия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах этой страны.

Э. Ринкевич повторно выразил соболезнование азербайджанскому народу в связи с недавней авиакатастрофой, подчеркнуть важность независимого расследования. Глава латвийского государства также выразил надежду на то, что Азербайджану и Армении удастся заключить мирный договор.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    Напросился Ринька! И президен Азербайджана Алиев дипломатично не стал отказывать. Вот что значит Советское Высшее образование.

    4
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    "ДАВОС /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в свою очередь также подчеркнул важность сегодняшней встречи с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества.

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    "ДАВОС /Trend/ - Президент Латвии отметил, что сегодняшняя встреча создает хорошую возможность для обсуждения двусторонних отношений.

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    "ДАВОС /Trend/ - Эдгарс Ринкевичс с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с главой нашего государства.

    2
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    "ДАВОС /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает во вторник Trend." А вот что на самом деле, а не фантазии ВВ.

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