Сегодня президент Латвии Эдгарс Ринкевич провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы двух государств находятся сейчас в Давосе, на Всемирном экономическом форуме. Президент Латвии на встрече указал на позитивное развитие отношений между нашими странами, а также подчеркнул, что Латвия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах этой страны.

Э. Ринкевич повторно выразил соболезнование азербайджанскому народу в связи с недавней авиакатастрофой, подчеркнуть важность независимого расследования. Глава латвийского государства также выразил надежду на то, что Азербайджану и Армении удастся заключить мирный договор.