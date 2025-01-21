Утром деньги, вечером танки: министр финансов пошел в атаку на доходы ЛР

Четыре процента

Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как президент, ссылаясь на мнение военных экспертов, заговорил о необходимости в ближайшие годы увеличить расходы на оборонную сферу до 4% от ВВП!

По чисто случайному совпадению, Эдгарс Ринкевич призвал больше выделять денег на военные нужды вскоре после того, как новый американский лидер Трамп высказался за то, чтобы каждая страна НАТО тратила на оборону плюс–минус 5% от ВВП! Так или иначе, но министр финансов сигнал услышал и принялся искать "новые" источники финансирования военных нужд страны.

Источников немного, особенно если действительно, как добавил А. Ашераденс, власти хотят "сохранить баланс расходов — не забывая про образование и здравоохранение". "Забыть" про здравоохранение в следующем году — году выборов в Сейм — было бы политически очень опрометчиво. Хотя в бюджете на этот год медицина получила мизерную прибавку и в госклиниках уже предупреждают о том, что очереди на диагностику и лечение станут еще больше.

Экономический рост, повышение налогов

Какие же есть варианты увеличения ассигнований на оборону?

Первый и самый "простой" — за счет роста экономики и, стало быть, за счет роста доходов казны. По самым оптимистическим прогнозам, рост экономики в этом году составит 2,4–2,6% от ВВП. Но предыдущие два года показали, что оптимистические прогнозы не оправдываются. И велика вероятность — с учетом общей ситуации в Евросоюзе, что экономический рост в Латвии будет минимальным.

Второй вариант — последовать примеру Эстонии и поднять ставку НДС — хотя бы на один процент. Такие попытки в Латвии в минувшем году были пресечены Сеймом еще до начала подготовки проекта бюджета–2025. Правящие, конечно, могут рискнуть в год выборов поднять НДС, введя своего рода налог на оборонные нужды, но едва ли они на это решатся.

Третий вариант — реальное сокращение административных расходов, включая сокращение госуправления. Пока, впрочем, ничто не свидетельствует о готовности правящих покуситься на чиновников — все–таки клерки являются преданными избирателями прежде всего главной партии власти, то бишь "Нового Единства".

Четвертый вариант — это, как и предлагала часть оппозиции, отказ от реализации Rail Baltica. В этом случае часть средств, предусмотренных на софинансирование проекта века, можно было бы направить на укрепление обороны, включая закупку противоракетных систем…

Маловероятно, что власти "осмелятся" отказаться от проекта века — с учетом того, что это совместный проект всех стран Балтии с львиной долей финансирования из Брюсселя.

Еще можно пытаться добыть дополнительные средства на оборонные нужды за счет очередного повышения акцизов и пошлин, но это тоже нельзя делать безгранично, чтобы не потерять конкурентоспособность в регионе.

В погоню за Литвой?

Да, латвийские политики обратили внимание на заявление литовского президента о том, что в 2026–2027–м годах нужно попытаться нарастить бюджет обороны на уровне аж 5–6% от ВВП! Но не стоит забывать, что Литва с точки зрения развития экономики давно оторвалась от Латвии.

Литва опережает нашу страну по всем показателям: по темпам и объему роста экономики, по уровню ВВП на душу населения (в Латвии на одного жителя приходится 20,7 тысячи евро, в Литве — 23,2 тысячи, а в Эстонии — аж 27,2 тысячи), по объему экспорта на одного жителя в фактических ценах (Латвия — 14,6 тысячи, Литва — 20,6 тысячи, Эстония — 23,2 тысячи), по объему привлеченных инвестиций, по производительности труда, по объему промышленности…

Свыше двух миллиардов

Уже сейчас наша страна тратит на оборону почти 3,5% от ВВП, что в денежном выражении составляет 1,719 млрд евро. В этом году оборонная сфера получила дополнительно 90,3 миллиона. Увеличение ассигнований на оборону до 4% будет означать затраты на уровне свыше 2,2 млрд евро.

Дополнено: когда этот материл готовился к печати, президент Ринкевич в интервью Латвийскому радио высказался о необходимости выделять на оборону уже свыше 4% от ВВП. "Я допускаю, что мы можем приблизится к 5%", — добавил глава государства.