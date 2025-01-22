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Браже: сотрудничество между государственными учреждениями имеет решающее значение для привлечения крупных инвестиционных проектов 2

Политика
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Браже: сотрудничество между государственными учреждениями имеет решающее значение для привлечения крупных инвестиционных проектов

Сотрудничество между государственными институтами имеет решающее значение для привлечения и реализации крупных инвестиционных проектов, заявила министр иностранных дел Байба Браже на Координационном совете по внешнеэкономической политике.

Министр отметила, что экспорт является основой экономики Латвии — на его долю приходится около двух третей ВВП страны. Для содействия развитию латвийских предприятий, экспорта, а также привлечения инвестиций и партнеров необходимо тесное и стратегическое сотрудничество между государственными учреждениями, предпринимателями и международными партнерами.

Браже напомнила, что в 2024 году в результате работы государственных учреждений, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Латвийского агентства инвестиций и развития и других организаций, были привлечены и реализованы крупные инвестиционные проекты, такие как: как «Fibenol», «VanOord», «Golden Fields», «Сайфуд».

Увеличились объемы экспорта латвийских предприятий не только в страны Европы, но и на более отдаленные рынки — США, Индию, Японию, Египет, Корею, Австралию и Канаду. Например, благодаря участию Министерства иностранных дел компания «Origin Robotics», как сообщается, получила 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда на разработку портативного беспилотного летательного аппарата с функцией лазерного целеуказания.

Министр ознакомила Совет с проделанной и запланированной работой внешнеполитического ведомства в 2024 году в сфере внешней политики Латвии и вопросов ЕС. Она также подчеркнула, что наряду с безопасностью, обороной и участием общественности приоритетом для внешнеполитической службы является экономический рост, а посольства и почетные консулы продолжат активно поддерживать латвийских предпринимателей-экспортеров, решая проблемные ситуации и налаживая деловые контакты.

Члены совета высоко оценили сотрудничество с посольствами и представительствами Латвии за рубежом, а также обсудили планы экономических визитов высших должностных лиц страны на 2025 год.

#бизнес #байба браже
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8

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    22-го января

    И где те проекты, что это пугало напривлекало!

    14
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    23-го января

    Как где, Дедуля? А это что?- "благодаря участию Министерства иностранных дел компания «Origin Robotics», как сообщается, получила 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда" . Выциганили из еврокормушки же (правда часть туда своих денег вкладываем). А вообще, дыра здесь дырой с дороговизной во всём, малым рынком сбыта и к тому же логистический тупик. Что нормальному крупному инвестору (частному) здесь делать?

    4
    0

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